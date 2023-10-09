公股擲3億贊助選手 亞運奪6牌

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杭州亞運8日閉幕，中華隊共奪19金20銀28銅收官，平1998曼谷亞運的史上最佳獎牌成績，其中，公股金控與銀行贊助的選手，至少參與9個項目，拿下3銀3銅成績。公股金、銀近年投入體育領域的預算越來越多，今年已知的球隊預算總計約3億元，其中以合庫金1.9億元最多。

合庫指出，合庫長期投入經費及專業人力培育選手，旗下擁有桌球隊、棒球隊、與球隊，經費除提供選手們國內外比賽及訓練的交通、住宿等費用，還有訓練場地及器材，及專聘運動防護員、體能訓練師等輔助選手練習，至今年球隊每年預算已達1億9,000萬元。

土銀包括訓練經費、營養金、參加國內外比賽交通等費用，及其他軟硬體費用，1年約有8,000萬元預算；一銀贊助舉重、角力、柔道、桌球等選手，今年有約1,900萬元預算；彰銀去年成立國內較少見的射箭隊，隊員邱意晴也代表中華隊參加杭州亞運。

華南金的贊助以體操為主，例如上屆奧運及準備期贊助「鞍馬王子」李智凱，約滿後他轉往富邦金旗下台灣大哥大家族，華南金接著再贊助葉政等新秀好手，本屆亞運也代表中華隊出賽；華南金同時也以足球贊助，包括2022年冠名台企甲聯賽、2022年與2023年的青年聯賽。

公股贊助並非只有拿金、銀、銅牌會有獎勵金，以土銀為例，只要進四強，就會獎勵營養金，亞運金牌每月加發營養金4萬元，銀牌3萬5,000元，依此類推，同時也會有晉升職等的獎勵；華南金體操代表隊奪得亞運男子團隊銅牌，其他個人出賽雖未奪牌，但也各有不錯的排名，將發獎勵金總計80萬元。

合庫金選手在亞運的奪牌獎金可說是公股最大手筆，金牌獎金40萬元、記功2次、每月加發營養金2萬元，為期2年，並晉升一職等；獲銀獎金20萬元、嘉獎2次、每月加發營養金1.5萬元，為期2年，並晉升一職等；銅牌獎金10萬元、嘉獎1次、每月加發營養金1萬元，為期2年。