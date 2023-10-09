房價有感下跌？專家：短期難

打房政策一波波，外界期待房價應「有感下修」，不過房市專家認為，此波房市景氣循環已熬過上半年的底部，下半年又有新青安房貸政策上路，衝出一波剛性需求買氣，再加上碳費開徵在即、二次通膨陰霾揮之不去，短期恐不容易看到房價「有感下跌」。

璞園團隊及璞永建設董事長楊岳虎表示，這幾年央行和各部會、立法院陸續採取調控房市措施和修法，每一個政策多少都造成衝擊，但在成本疊加效應下，房價不僅沒有下來，反而諸多政策墊高房屋成本，讓房價居高不下，就連原本房價相對親民的中南部，也在科技大廠進駐題材激勵下，明顯大漲，讓當地年輕人也買不起房，所以，政府應思考種種房市控管政策是否合理、什麼才是對的政策，例如積極解決缺工問題、提供年輕人更多住宅等政策，而不是為了爭取年輕人選票而已。

展望明年房市，楊岳虎分析，接下來，環境部將於明年開徵碳費，水泥、鋼鐵等碳排大戶都會被優先開徵，「相信房價一定會被轉嫁！」

韾傳不動產智庫執行長何世昌指出，很多人認為，這兩年房市一直出現「價量背離」不合理現象，雖然交易量減少、但房價卻一直上漲，如果房市持續量縮，房價難保必須下跌，這是遲早的事情。然依目前狀況觀察，卻跌破大家眼鏡，7月上路的平均地權條例修正條文、央行加碼特定區域第二戶限貸、接著又推動囤房稅2.0等，年初大家普遍不看好今年房市的看法，大多被顛覆。總體來說，這一波底部應是去年下半年到今年第一季，之後已從底部回升，「有感下跌」應不易看到。

不過戴德梁行董事總經理顏炳立認為，這波房市，利空根本還沒出盡，很多指標案紛紛創下區域和路段新高價，應有幾個可能，第一是具有特殊賣點、特色的零星個案表現，第二是業者為撐出後面價格而定錨，另外則可能是用低總價來掩蓋高單價。總體來說，房市「緩跌」格局不變，有讓價、才有量。