緯豆餐飲展店 全年營收拚10億

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緯豆餐飲集團旗下品牌

為持續並擴大搶攻疫後快速復甦的外食餐飲商機，自香港代理「點點心」港式點心專門店來台，並成功發展連鎖的緯豆集團今年營收可望突破10億元門檻，緯豆集團負責人劉峻緯宣布，除將持續以代理、合資或入股等不同策略組合，將國際優質或具潛質餐飲品牌引進台灣，並將啟動自創品牌計畫，以不同店型店裝風格，多管齊下、多元布局，為集團注入更多營運動能。

去年緯豆集團的營收達8億元，較疫前的2019年倍增，旗下連鎖店數去年為16間，今年前九月已達20間，包含港點專賣店「點點心」15間、平均客單價420元，文青台式飲「忠青商行」5家、平均客單價300元。

劉峻緯表示，緯豆集團今年前八月營收已逾7億元，全年營收目標是10億元、年增20％。

餐飲業歷經三年嚴峻疫情風暴，緯豆集團逆風展店，2020至2023年期間「點點心」在台開出10家門市，北中南都已建立營業據點。此外，緯豆集團也在疫情期間簽下文青風格台式餐飲品牌「忠青商行」，首家門市插旗台北101百貨，並繳出「餐飲餐坪效王」亮眼成績單，目前雙北已有5家門市並規劃向南發展。

今年迄今，緯豆集團已新增4間分店，包括3間「點點心」與1間「忠青商行」。其中9月28日開幕的「點點心」新店裕隆城店以未來科技感新裝亮相。劉峻緯表示，開在微風信義的「點點心」創始店亦將全面改裝，重新設計為品牌形象店，提供獨特的裝潢風格和限定菜色及港式風味的特色調酒等。

劉峻緯表示，疫後餐飲業最大挑戰在「人力」，為此緯豆集團將努力優化管理與薪資福利，並以多元管道招募更多餐飲業專才，提升整體競爭力。