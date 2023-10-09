年底IPO黃金陣容 達發先發

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Q4有望掛牌準IPO股

台股下半年呈現震盪整理格局，惟美國升息進入尾聲，選舉行情也逐步發酵，市場看好多頭「光明燈」可望點亮年底股票初次上市（IPO）行情，聯發科「大金雞」達發預計19日掛牌上市，「重量級準IPO股」吹響第四季IPO第一聲號角，富世達、鴻華先進、聯策等多檔市場焦點股排排站，年底IPO「末班車」準備發車。

聯發科將孵「大金雞」，興櫃股王達發5日啟動公開申購，預計13日展開公開抽籤，以承銷價434.84元及6日興櫃均價531.16元計算，中籤投資人潛在套利空間高達9.63萬元，身為台股第四季首檔IPO股，成功吸引市場眼球。

而宸曜科技在5日舉辦上櫃前業績發表會，後續富世達、華懋、AMAX-KY等公司雙十節後11以及12日也將跟進，有望趕上2023年IPO末班車，搶搭年底大選行情。

根據主計總處最新預估，2023全年經濟成長率1.61％，預期第四季GDP年增率將達到5.59％，加上國內明年總統大選效應，大選進入倒數三個月，國家隊護盤不手軟，投信一路「大撒幣」，連46日買超1,322.82億元，法人看好將有助催動台股第四季上攻，多頭火種復燃有望提升公司上市櫃掛牌意願，也將加深市場投資人對個股蜜月行情之期待。

展望年底前「IPO列車」，統計申請上市個股中，目前已通過主管機關核准者共有13檔，另獲櫃買同意上櫃且尚未掛牌也有6檔，近20檔準IPO排隊中，其中鴻海與裕隆集團合資的鴻華先進被市場點名可望月底掛牌，富世達、聯策等亦有望於11月掛牌。

值得留意的是，奇鋐小金雞軸承廠富世達及AMAX-KY兩公司，先前雖因大陸相關營收占公司整體營收逾5成，IPO之路意外受大陸新規限制因素，但日前雙雙接獲陸方回覆通知暫不納入備案管理範圍，上市案「順利解套」，富世達9月12日發布重訊當日股價更飆漲18.76％慶賀，9月逆勢狂噴逾55％，榮登興櫃單月漲幅第二名，後續將啟動IPO作業，經歷一番波折後，終於趕上今年IPO列車。

統一投顧董事長黎方國表示，第四季有眾多利多加持，有助IPO股表現，由於IPO新股上市籌碼相對穩定，而且掛牌首五日沒有漲跌幅限制，總是吸引市場目光，尤其是重量級公司的子公司更是人氣指標，若搭配IPO業績展望良好，將可望扮演市場多頭領頭羊，以今年初的星宇航空來說，就是很好的例子，也讓第四季IPO新股蜜月行情備受市場期待。