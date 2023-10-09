興櫃下一任股王 康霈、富世達搶接棒

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聯發科（2454）旗下大金雞達發不負眾望將在10月19日正式掛牌上市，達發自登錄興櫃後，就高居「興櫃股王」長達15個月，轉上市掛牌後興櫃股王繼位者，將是何方神聖引發市場關注，目前股后康霈股價逾400元呼聲最高，也將在11月掛牌的富世達、新應材等也有機會問鼎股王大位。

達發自去年起申請上市後就獲得熱烈討論，如今上市案千呼萬喚始出來，10月中旬就要正式上市掛牌，達發去年6月22日以每股650元登錄興櫃，挾「老大哥」聯發科巨大光環，超越穎崴在2019年創下的320元登錄價格，且不僅直取「興櫃股王」頭銜，登錄當日最高價還一舉衝上800元整數大關，寫下多項風光紀錄。

不過，達發正式掛牌上市後，興櫃「下一任股王」將由哪家公司接手也引發關注，目前最有機會問鼎股王大位，是主要研發減肥藥物的股后康霈，康霈6日興櫃均價442.72元。

另外，富世達、新應材、望隼、家碩、諾貝兒等高價股的興櫃均價也都在200元之上，奇鋐小金雞富世達目前興櫃均價為314.99元，市場預估11月有望掛牌上市，而上市前的興櫃行情也受到關注。

全球減肥藥商機可觀，根據Grand View Research 2021年調查，2030年全球醫美市場預估將落在3,321億美元，興櫃股后康霈為全台唯一投入醫美新藥研發之廠商，局部減脂新藥CBL-514可促進脂肪細胞凋亡、減少施打部位的局部脂肪，臨床數據表現亮眼，登錄興櫃參考價僅122元，但如今已突破400元，最高更曾衝破500元大關，市值較登錄時暴增2.21倍，不僅問鼎股王機會高，後市成長爆發力亦強。