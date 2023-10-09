電信三雄投資新創 加速邁大步

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電信三雄扶植、投資新創團隊（公司）邁大步！中華電信截至今年第一季已扶植54家新創公司，台灣大截至目前已投資20家新創公司，遠傳新創加速器成立兩年來，累積扶植新創團隊已達37家，投資新創公司逾千萬元，並備妥10億元資金向新創招手。

中華電信表示，該公司非常重視新創投資，並優先聚焦個人家庭有關安全、便利、健康、娛樂四大構面服務，擴大在影視、遊戲及運動等潛力新興服務的經營與投資。企業客戶市場則聚焦發展雲端、資安及智慧聯網三大新興業務達陣各百億元營收目標，因此，針對策略夥伴的產品或服務，若可共同協作、或技術含金量高，有機會成為中華電信生態圈的重要拼圖之一，中華電信也不排除啟動策略投資或併購。

為加速新創服務落地商用化，中華電信已於數位創新基地（digiBlock）、台南沙崙新創園區、林口新創園區、高雄亞灣新創園區佈建5G專網環境，扶植新創團隊實證5G AIoT垂直產業應用。自2018年成立5G加速器至今，中華電信已培育出農譯科技、達標智源、碼卡實境（MAKAR）、博遠智能等54家優質新創團隊，並已展開業務合作。

為拓展「超5G」生態系及新服務布局，台灣大近年投資新創，聚焦娛樂、影視、共享經濟，並陸續啟動多起新創投資案，累積投資USpace、CloudMile、AppWorks、Northstar及台智雲等，家數已突破20家。

台灣大表示，企業與新創公司合作，能夠帶來產業發展的「望遠鏡」，讓企業看到機會並提早5年、10年布局，台灣大未來將持續透過多元性策略投資，進行長線策略布局。

遠傳新創加速器成立兩年來，累積扶植加速新創團隊已達37家，遠傳親自注資投資新創公司估約千萬元，另外誘發企業或政府機關投、增資的金額亦突破3.2億元，總經理井琪與資訊長胡德民更親自到第一線擔任指導顧問，高階主管進行的深度輔導也逾400場，更為15家新創團隊安排場策略投資評估及公司治理健檢，扶植新創團隊可說是親力親為。