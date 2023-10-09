台灣大投資Northstar 瞄準東南亞新創

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為擴大布局東南亞市場並於海外尋找投資標的，台灣大投資了Northstar第五檔基金及其新設立之創投基金，除投資所獲取之財務效益，亦賦予透過Northstar尋找東南亞優質科技新創公司，被視為台灣大轉型區域級科技公司的重要戰略性布局。

台灣大看好USPACE所打造的共享車位、共享特斯拉上路，去年注資USPACE約2億元後，雙方正共同拓展新興服務中。另，去年兩度投資CloudMile萬里雲，今年四月進一步深化戰略結盟，未來雙方將共同深耕企業雲市場。看好AIaaS（人工智慧即服務）發展前景，台灣大亦投資台智雲，未來雙方將在機房代管、通訊網路、混合雲設計，以及發展AI協作解決方案深化合作。

至於AppWorks，台灣大分別在2019年及2022年參與第三檔及第四檔本慧基金募資入股AppWorks，台灣大表示，未來將透過AppWorks評估新創投資及併購機會，協助台灣大轉型成區域級科技電信公司。

而Northstar主要專注在投資大東南亞市場，未來將成為台灣大尋找東南亞優質新創公司的跳板。

有別於台灣大聚焦於投資新創公司，中華電信透過與新創公司合作，目前在智慧醫院、智慧農業等創新應用均已輸出海外市場，包括透過整合5G物聯網、資訊安全、人工智慧、大數據等技術的智慧病房解決方案，已導入泰國市場，未來將擴大至與越南、馬來西亞、印尼等國家、與當地醫院合作。

智慧農業方面，以物聯網建立監測與環境控制系統，已導入清邁皇家葡萄園以及清邁Huay Pao哈密瓜溫室種植。

遠傳為本土新創「出海」打國際盃積極搭橋，未來將透過與愛立信、Intel及微軟策略合作，協助台灣新創團隊的創新應用服務輸出海外市場，尤其遠傳是東北亞第一個加入「愛立信5G新創計畫 」的電信公司，本土新創團隊可望搭上順風車進軍國際市場。