以色列遭哈瑪斯突襲 美伸援手

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

巴勒斯坦激進組織哈瑪斯突襲以色列造成嚴重傷亡，引來國際社會同聲譴責。美國總統拜登與以色列總理尼坦雅胡已通過電話，清楚傳達「美國將提供一切必要援助，全力支持以色列政府與人民」的立場。

哈瑪斯7日清晨對以色列發動50年來最大規模攻擊行動，不僅發射多達五千枚飛彈、從陸海空入侵以色列，更挾持以國平民與士兵做為人質。以色列空軍隨即展開反擊、出動數十架戰機攻擊哈瑪斯在加薩走廊的據點，同時著手徵召數千名後備軍人。

據以色列衛生部估計，截至8日為止，至少有350名以色列人死亡、逾1,864人受傷，其中320人受重傷。巴勒斯坦衛生部數據則顯示，加薩地區至少313人死亡、1,990人受傷。

拜登在聲明中指出：「我向尼坦雅胡明確表示，我們隨時準備好提供一切適當的援助措施，以支持以色列政府與人民。我們絕對不能縱容恐怖主義。以色列有權防衛自己的國家與人民。」

拜登表示，他一直與國會成員、國安團隊、軍方與外交人員保持聯繫，「以確保以色列取得所需一切」。他表示：「美國與以色列站在一起。我們會一直支持他們。」

拜登指出，美國當局對於以色列的支持「堅如磐石且不可動搖」。他將與尼坦雅胡保持密切聯繫，以因應衝突後續發展。

美國國務卿布林肯同樣譴責哈瑪斯入侵行動，並對以色列表達支持之意。他在X平台（原推特）上寫道：「美國絕對與以色列政府及人民站在一起，同時向以色列罹難者表達哀悼之意。」

歐盟理事會亦發表了一份支持以色列的聲明，呼籲在該地區實現「持久且可持續的和平」。英國外交大臣柯維立（James Cleverly）8日譴責巴勒斯坦激進組織對以色列發動的攻擊。

尼坦雅胡辦公室表示，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）與荷蘭總理呂特（Mark Rutte）7日已向尼坦雅胡致意，兩國領導人對於「以色列防衛自己的權利表示全力支持」。