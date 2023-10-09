以巴衝突 中國籲立即停火

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巴勒斯坦武裝組織哈馬斯7日對以色列發動無預警攻擊後，以色列與哈馬斯正爆發激烈衝突，近年不斷加強與中東關係的中國，其態度受到各界關注。中國外交部發言人8日表示，中方對當前以巴緊張局勢加劇和暴力升級深表關切，呼籲有關各方保持冷靜克制，立即停火，保護平民，防止局勢進一步惡化。

在中美強權競爭之下，與美國關係相對冷淡的中東地區，成為中國近期積極拉攏的對象。今年3月，中國促成沙烏地阿拉伯與伊朗兩大世仇和解，接下來在8月下旬舉行的金磚峰會中，更促成沙國、伊朗和阿聯納入金磚國家成員，不僅擴大金磚國家的規模，也讓中國在中東地區的影響力進一步提升。至於此次爆發衝突的以巴問題，中國雖然對這兩國均保持友好關係，但相較於歐美力挺以色列，中國則對巴勒斯坦給予更多的同情和支持。

中國外交部8日指出，以巴衝突反覆上演，充分說明和平進程長期停滯不可持續。平息以巴衝突的根本出路在於落實「兩國方案」，建立獨立的巴勒斯坦國。國際社會應當增強緊迫感，加大對巴勒斯坦問題的投入，推動以巴雙方早日恢復和談，尋求持久和平之道。中方將繼續與國際社會一同，為此作出不懈努力。

環球時報報導，在7日的衝突中，一名中國工人在以色列南部阿什凱隆附近被流彈打傷，目前正在醫院救治。中國駐以色列使館8日提醒在以色列的中國公民，密切關注當地安全形勢，切實增強安全意識，落實安全防範措施，確保安全。

針對最新以巴衝擊，陸媒引述復旦大學中東研究中心副主任張楚楚分析，對中東和對國際政治來說，這是一個非常敏感的時間點，因為美國總統大選即將進入白熱化階段，拜登為了給自己增加政績，設法效仿川普調和阿聯和以色列關係，想要推動以色列和沙國關係正常化。哈瑪斯在這個時間點展開襲擊，也意在提醒其他阿拉伯國家，以阿矛盾絕不能輕易「翻篇」。