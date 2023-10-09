供應鏈移轉 新區域製造中心崛起

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近年美中貿易戰、科技戰不斷升級，在安全取代效率、分散取代集中、短鏈取代長鏈的思維下，令全球化供應鏈體系瀕臨崩解，中國做為「世界工廠」、行銷世界的模式不再。尤其受美國主導，全球供應鏈重塑格局以「美國製造」為核心，逐圈推展到近岸、友岸外包，業者大遷徙下，為墨西哥、印度、東協等國帶來千載難逢的製造業崛起機遇。

近年在美中對抗、新冠疫情爆發、俄烏戰爭等事件衝擊下，全球供應鏈正持續進行前所未有的重塑過程，尤其美國亟欲在關鍵產業領域擺脫對中國製造的依賴，供應鏈的安全、韌性與彈性更加重要，令「去中化」、「中國+N」成為熱詞。

在美方高喊「美國製造」為核心後，全球生產鏈供應鏈模式從過去離岸外包，轉為近岸外包（如美墨加自由貿易協定，USMCA）、友岸外包，新區域製造體系漸成主流，讓墨西哥、印度、東協國家在全球供應鏈重組過程中率先受益。外貿協會董事長黃志芳說：「當前美國商界與學界最熱門課題，就是供應鏈管理。」

四大移轉熱區 出線

面臨國際生產鏈供應鏈對抗新變局，具高市占率、產業關鍵地位，以及在中國有較大投資者，均有分散投資生產的壓力，如蘋果、特斯拉、三星、台積電等。

對此，貿協副祕書長邱揮立指出，當前全球四大移轉熱區已經成形，包括「戰略布局型」區域製造中心的「美南墨北」、「市場布局型」區域製造中心的東協、「策略布局型」區域製造中心的印度，以及「區域市場布局型」製造中心的中東歐。

以墨西哥為例，作為美國南鄰加上受惠USMCA，「美南墨北」將成美國最重要生產重鎮，包括半導體、汽車產業等。美國近年大力拉攏的印度同樣風頭甚健，在蘋果等品牌供應鏈帶動電子製造業起飛下，印度成為全球第二大智慧手機市場，生產iPhone全球市占率由2％（2019年）可望升至7％（2023年），令鴻海、和碩等代工廠業務也同步成長。

東協國家則各領風騷，如越南鄰近廣東珠三角，成為業者「中國+N」思維下轉移首選地，且可享受關稅優惠轉銷美歐。泰國在台廠金像電、欣興、華通等投資下，2022年台灣超越中國成為泰國第二大外資，推動該國朝向全球第三大PCB新鏈目標前進。馬來西亞則受惠產業結構完整，成為東協半導體封測新重鎮。

傳產業則在東協面臨不同挑戰。一些台商從中國延伸至越南設廠，原來的中國工廠，由於擁有品牌客戶認證，台商部分選擇賣廠或出租，部分轉由員工經營，台商再分享利潤。不過接手工廠的在地業者低價接訂單，產能並未縮減，另有台商供應鏈延伸至東南亞，再加上中國內銷競爭激烈，導致產能過剩問題嚴重。

邱揮立說：「全球主流已從『市場全球化』轉變到『供應鏈全球化』。台積電赴美設廠後，相關供應鏈陸續到美南墨北考察，墨西哥更是極力爭取台灣PCB廠前往設廠。過去蘋果約70％的手機在中國就能生產，未來或將超過十個國家才能完成，即美國設計、台灣代工、台灣或韓國晶片、馬來西亞封測、泰國PCB、印度或越南組裝等。」

南向、東進 產業必修課

這種劇烈變動的情勢，令人回想起17世紀大航海時代，原本乏人聞問的台灣受到列強看重，被推著登上世界舞台。爾後數百年間雖屢經戰禍離亂，資源匱乏的台灣總能發揮頑強的鬥志與生存力，在全球經貿與產業領域找出活路，占有一席之地。

時至今日，全球產業鏈供應鏈吹起重塑號角，是危機也是轉機。過去30年，全球業者將生產基地大舉押寶中國，台商「西進」成顯學，但傳統全球化思維退場下，「南向」、「東進」將成台灣產業界必修課。儘管陣痛難免，但也是台灣全球化布局再啟動，或許對台灣與台商來說，這是迎向另一個大航海時代的開始。