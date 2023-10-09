地緣政治受益者 日本走出30年低迷

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日本經歷失落的30年，今年迎來絕佳良機，日本經濟成長率有望超越韓國，日股暴衝至33年新高，成為全球股市優等生，地緣政治扮演角色功不可沒。隨著美國向中國而頒布出口禁令，防堵這個亞洲強權擴張，日本順理成章成為供應鏈轉移首選，同期陸股淪陷，日本成為最佳投資替代市場。

烏俄戰爭爆發後，市場對於投資中國多有遲疑，日本經濟在亞洲僅次於中國，隨著中國經濟成長減速、陷入房地產風暴，全球投資人眼光也轉向日本。此外，日本企業進行治理改革，令投資人對日股更具信心。

更重要的是，股神巴菲特為日本投下信心票，今年一再加碼投資日本五大商社股票，甚至赴日訪問，不但為日本企業做足了宣傳，也讓日股漲勢如虎添翼。

過去日股因企業獲利成長遲緩而讓全球基金迴避，近年搖身一變為新寵兒。比起6月的高峰、日股略現回檔，但日經225指數、東證指數今年漲幅仍達2成，依舊傲視歐美主要股市。

美國拉攏日本，成為圍堵中國重要一環。今年5月G7領袖在廣島舉行峰會，鞏固日為美國亞太忠實盟友地位，日本作為東道主，進一步展示在國際影響力。

此外，台海情勢緊張升溫，促成日本半導體業新契機。首相岸田文雄試圖讓日本重返高科技製造基地的榮耀，作為他主要政策「新資本主義」的規畫之一，日本政府砸下4,760億日圓（約32億美元）補助台積電赴日設立第一座廠，第二座廠也在規劃中。

受此帶動，相關供應鏈聚落在日本逐漸成型，例如索尼（Sony）在台積電廠附近建造一座新的影像感測器廠，美廠美光打算未來幾年在日本豪擲5,000億日圓（約34億美元），包括擴建廣島廠房，半導體設備巨擘應材（Applied Materials）宣布擬在日本增聘逾800名工程師。

瀚亞投資客戶投資組合經理Oliver Lee表示，日本是全球第三大經濟體，因區域地緣政治緊張而帶動供應鏈多元化，日本在製造和自動化領域握有優勢，尤其可從中受益。

德意志證券經濟學家小山健太郎指出，過去20～30年，日本企業在本國的資本投資相對低迷，但最近因地緣政治使情況改變。由日銀數據來看，大型企業今年資本支出擬提高13.4％，超過三個月前預期值。

專家認為，地緣政治為日本經濟走出30年的低迷奠基，明年春薪資若進一步增長，將是帶動內需擴張的關鍵，可望支撐成長不墜。