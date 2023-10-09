歐盟搖擺不定 去風險但不脫鉤

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在當前中美兩強對抗的國際現勢下，作為美國長期盟友的歐盟，也加入圍堵中國的行列，但從德法義等歐洲強權對北京的態度反覆，歐盟喊出「去風險化」口號來看，歐洲的對中戰略搖擺不定，一方面要降低對中國供應鏈依賴，又不敢貿然與中國脫鉤。

德國總理蕭茲無視反中氛圍，2022年11月率領豪華經貿團訪中。然德國政府7月13日公布史上首份「中國戰略」，強調去風險及降低對中國經濟的依賴。

法國總統馬克宏4月初帶領53位企業巨頭出訪北京，重申他主張的「歐洲戰略自主」，稱歐洲不該成為美國附庸捲入台海衝突，但此話一出在歐美引起譁然。

義大利是七國集團（G7）中唯一加入中國「一帶一路」倡議的國家，但義國總理梅洛尼已宣布退出不再續約，改簽貿易協議。

歐盟執委會主席馮德萊恩4月初訪問中國前夕，就率先將對中政策定調為「去風險化」，要與美國前總統川普喊出的和中國脫鉤有所區別，這在6月底的歐盟峰會形成共識。5月的廣島G7峰會，也將對中國「去風險」但「不脫鉤」寫入聯合公報。

歐盟意識到電動車電池原料、半導體及其他關鍵產品的供應鏈，恐因與北京切斷關係而受創，但又要降低對中國依賴，而有「去風險化」這個產物，緩和「脫鉤」對自身經濟衝擊。歐洲企業也以「中國+N」策略應對，尋找多個替代生產基地取代中國。

歐盟夾在中美之間會不會選邊站？國內政治學者認為，從歐美傳統關係和國家利益來看，歐盟傾向美國是必然的，即便美國「長臂管轄」對歐盟部分國家經濟利益造成若干傷害，最終歐盟還是選擇與美國站在同一陣線。

外貿協會副祕書長邱揮立表示，歐盟短期內想對中「去風險」並不容易，但如今在美國主導下，「去中」已非單純的市場與供應鏈問題，而是國際外交戰略格局的變動，預料歐洲的「中國+N」仍會配合美方持續進行。

當前中國仍需外商技術與資金，或許往後會在某些產業領域，更大力拉攏歐洲業者也未可知，仍須視未來美中關係變化而定。