親中聯盟成形 擴大金磚反圍堵

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美國串聯歐亞盟友建立反中聯盟，中國要透過「金磚國家」（BRICS）打造親中聯盟反制，其中俄羅斯、沙烏地阿拉伯、伊朗和拉美既是政治上主要拉攏目標，也是能源與經濟合作對象。

澳洲格里菲斯大學政府與國際關係系教授賀凱說，金磚是排他性制衡戰略合作機制，中國提出擴增「金磚＋」（BRICS Plus）想法，把西方勢力排除在外。

金磚從2024年元旦開始新增沙國、伊朗、阿聯、阿根廷、埃及和衣索比亞等成員，加上原有巴西、俄國、印度、中國和南非合計11國，抗美親中勢力隱然呈現。金磚裡以俄、沙、伊朗和拉美等親中勢力至關重要。

中美交惡和俄烏戰爭促使中俄加強合作。中國國家主席習近平與俄國總統普丁3月簽署「關於2030年前中俄經濟合作重點方向發展規劃的聯合聲明」，讓雙邊經貿、投資和貸款逐步提高本幣結算比重。

獨立媒體The Conversation指俄國內部討論即使普丁下台，中俄仍會繼續加強關係。除了中國經濟力量，抗美符合兩國利益，且中國不會威脅俄國國家安全。

中國是全球最大石油進口國，中東是其石油重要來源。美國長期與伊朗敵對，近年又跟其中東最重要盟友沙國因石油政策而失和，使中國有擴大影響力空間。

沙伊兩國因教派和政治等諸多因素而敵視多年，但3月在北京斡旋下大和解並恢復邦交，讓中國在中東地位大增。

二十年來中國不斷加強對包括走左派路線的巴西與委內瑞拉等多個拉美國家在經濟與國安上關係，讓中國成拉美重要貿易夥伴、外國直接投資和基建融資等主要來源，「一帶一路」倡議更增加其拉美影響力。

中國市場占拉美出口比重2000年不到2％，但到2008年間每年比重平均達31％。2021年出口規模創4,500億美元新高，去年維持此水準。專家估2035年逾7,000億美元。