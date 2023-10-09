十一房市兩樣情 上海廣州成交翻倍 京深冷清

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大陸房市「銀十」開局成績單出爐，房市調研機構中指研究院最新數據顯示，「十一」黃金周期間，上海、廣州日均成交面積較上年同期倍增。但其他城市買氣相對平淡，顯示房市熱度持續分化。

上海證券報報導，今年中秋和「十一」共計八天長假，各地積極猛推建案並加大優惠力度，冀望拉升房市買氣。儘管看房熱度增加，但市場信心尚未恢復，呈現叫好不叫座，不同城市及區域的分化依舊嚴重，除核心城市或成熟區域房市熱度較高，整體成交量表現平平。

統計顯示，今年黃金周期間（9月29日～10月6日），35個代表城市日均成交面積較去年黃金周（10月1日～7日）及2019年下降2成左右。

以一線城市來說，成交情況亦兩極化。上海中原地產資料顯示，黃金周期間，上海新房成交面積為10.33萬平方公尺，而去年黃金周新房成交量4萬平方公尺相比激增285％。中指研究院統計，同期廣州的成交面積為15.7萬平方公尺，年增129％。反觀深圳長假期間銷售面積3.5萬平方公尺，較去年同期大跌46％。北京成交面積也僅1.8萬平方公尺，年減31％。

即便一線城市的不同區域，同樣也有冷熱不均的情況。報導指出，廣州在今年長假期間，新推建案就達到20個，較去年「十一」期間增加42％，尤其是放開限購政策的番禺區、黃埔區，皆吸引不少買家看房，買氣相對較熱。但原本就不限購的增城區、從化區等周邊區域成交則相對清淡。

廣東省城規院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉表示，開發商都想在「金九銀十」傳統旺季加速去化，惟全新建案並不多，多半是出清剩餘尾貨的同時，再推幾十套或一兩棟新樓。

中指研究院市場研究總監陳文靜表示，後續房地產市場恢復仍受幾點因素影響：經濟復甦及居民信心恢復是房市回穩的前提條件，本輪市場恢復還需更長時間。另，新房供應不足或將限制部分核心城市銷售復甦。她預計第四季成交降幅逐步收窄，2023年全大陸商品房銷售面積將低於13億平方公尺。若短期政策逐漸收效，同時城中村改造措施快速落地，預計2024年上半年房市有望築底。