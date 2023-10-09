餐飲業黃金周消費 噴長紅

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今年長達八天的「十一」黃金周落幕，大陸多個省市和平台陸續公布數據，期間消費零售業績表現不俗，尤其個別地方餐飲消費較2019年出現翻倍增長。但並非所有消費同樣亮眼，今年電影票房就不如預期，甚至未達近五年同期平均值，讓人跌破眼鏡。

中國經濟網報導，大陸商務部統計顯示，今年長假前七天，大陸全國重點監測零售和餐飲企業銷售額年增9％。電商平台美團5日公布的消費數據顯示，全國餐飲內用消費規模較2019年同期增長254％。此外，餓了麼最新公布的消費趨勢顯示，今年黃金周日均遊客外賣量達歷史最高，年增30％，較2019年增長1倍。

大陸多地也在節前推出消費券、優惠活動等，成功提振熱度。以北京來說，黃金周期間重點監測的百貨、餐飲等企業實現銷售額人民幣（下同）92.7億元，年增21.8％。河北190家零售和餐飲企業實現營收28.54億元，年增13.5％。陝西570家零售、餐飲企業銷售額25.87億元，日均銷售額較去年同期增長12.2％。

據中國烹飪協會「2023年中秋國慶假期餐飲業經營情況調研」顯示，受訪餐飲企業假期前七天營業收入年增67.5％，較2019年同期上漲15.1％；客流量年增82.2％，較2019年上漲6.6％。由此可見假期餐飲市場之火爆。

但並非所有消費場域都獲得滿堂彩。據電影訂票平台貓眼專業版，今年黃金周八天的電影票房為27.34億元，遠遜預期。儘管該票房幾是2022年同期14.97億元的2倍，但遠不及2021年，甚至未及近五年黃金周票房平均值。觀影人次上，燈塔專業版統計，2023年黃金周總觀影人次約為6,510萬，是2022年同期的2倍，但也遠低於2019年至2021年。