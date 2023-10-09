大陸奔月任務 廣發英雄帖

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中美太空競賽中，中國正急起直追。為了成為太空強國與擴大影響力，中國航天局（CNSA）近日在亞塞拜然巴庫舉行的第74屆國際宇航大會上表示，中方歡迎各國和國際組織參與嫦娥八號奔月飛行任務，共同開展這一太空專案。

路透報導，根據中國國家航天局官網公布的詳細資訊顯示，任務級專案意味著中國及其國際合作夥伴可以發射和運行航天器，進行航天器與航天器之間的互動，並共同探索月球表面。中國國家航天局表示，中國也歡迎國際合作夥伴參與嫦娥八號任務，並在中國航天器著陸月球後獨立部署自己的模組。

報導稱，感興趣的各方必須在今年12月31日前向中國航天局提交意向書，提案的最終選擇將於2024年9月進行。嫦娥八號任務將於2026年繼同樣旨在月球南極尋找月球資源的嫦娥七號之後奔月，這兩項任務將為北京主導的2030年代國際月球研究站（ILRS）的建設奠定基礎。

2020年，中國於嫦娥五號任務中向月球部署無人探測器，並計畫在2024年上半年向月球背面發射無人探測器嫦娥六號，以取回土壤樣本。中國的目標是到2030年將太空人送上月球。

報導指出，中國企圖在月球南極建立前哨站的時間表，與美國更雄心勃勃、更先進的阿提米絲計畫（Artemis program）相吻合，該計畫的目標是在2025年12月將美國太空人送到月球表面。在2025年的阿提米絲三號任務中，兩名美國太空人將計畫登陸月球南極，這是一個此前從未有任何人類訪問過的地區。

在中美太空競賽格局下，美國法律禁止美國太空總署（NASA）直接或間接與中國合作。截至2023年9月份，包括印度在內的29個國家簽署了「阿提米絲協定」，該協定由美國太空總署，以及美國國務院制定，旨在建立太空和月球表面上的行為規範。但中國和俄羅斯不是該協議的簽署國。迄今為止，中國的月球站計畫僅獲得俄羅斯和委內瑞拉的參與。