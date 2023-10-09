Fed理事鮑曼：抑通膨 續挺放鷹

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聯準會官員對升息看法不一

聯準會9月宣布基準利率不變後，各界聚焦11月決策會議政策動向，但聯準會官員對於今年底前是否再升息仍有不同意見。聯準會理事鮑曼（Michelle Bowman）稍早表示，聯準會應進一步升息才能抑制通膨。

鮑曼上周末出席康乃狄克州銀行家協會活動時表示：「我認為聯準會應進一步升息並維持高利率一段時間，才能讓通膨率盡早回到2％目標。」

她也表示：「假設接下來公布的經濟數據顯示通膨停滯或太慢回到2％目標，我支持聯準會在未來決策會議升息。」

去年3月以來聯準會為了打擊通膨，總計已經升息21碼，但9月決策會議後宣布基準利率暫時維持在5.25％至5.50％範圍不變。鮑曼表示她在9月決策會議支持利率不變的主因是，勞工部在那之前剛下修就業數據。

然而，勞工部上周公布的最新數據顯示9月非農就業人口增幅將近1倍，令鮑曼擔心國內經濟成長將助長通膨。

明尼亞波利斯聯邦準備銀行總裁卡什卡利（Neel Kashkari）也表示，就業成長強勁將刺激消費支出，推動國內經濟成長，「在此情境下聯準會必須進一步升息才能確保通膨達標」。

但也有部分官員認為聯準會不應急於升息，應該多花點時間觀察國內經濟發展再做決定。亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波斯提克（Raphael Bostic）認為美國經濟還在適應去年以來激烈升息循環帶來的影響，因此現階段聯準會應耐心觀察國內經濟走向，再決定是否進一步升息。

聯準會9月決策會議後透露高利率將維持到明年，促使美國10年期公債殖利率衝上16年高點，也令部分官員認為聯準會暫時不用採取行動。

舊金山聯邦準備銀行總裁達利（Mary Daly）表示：「長期公債殖利率上升讓聯準會暫時不需要進一步升息，因為金融市場將代替聯準會發揮作用。」