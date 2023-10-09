薩默斯：美經濟硬著陸風險增

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美國前財政部長薩默斯（Lawrence Summers）指9月非農就業人數激增是經濟上的好消息，但代表聯準會（Fed）去年來積極升息行動未像過去那樣發揮經濟降溫作用，從而增加經濟硬著陸危險。

薩默斯形容目前美國經濟像「勁量電池兔」有無限力量和持續力，就業人數加快增長會讓硬著陸風險可能性「看來有點大」。

9月非農人數33.6萬人創八個月來新高，為市場估值近2倍，薩默斯認為大家須承認這是很好數字，卻不保證經濟能軟著陸。

Fed去年3月來累計升息逾5個百分點，期間就業人數持續增加，薩默斯表示，這顯示Fed貨幣政策效果已出現一些潛在變化，即利率已不太像以前那樣充當調控經濟的工具，而是當經濟需要被冷卻時，利率必須比過去有更大波動才行。

薩默斯指出，債市賣壓伴隨來自中國和包括私募股權等許多市場估值已高等風險。從其長期觀察來看，金融市場愈來愈有一觸即發態勢，美國必須就金融風險思考應變計畫。

有關美國經濟可能對利率變動沒那麼敏感，他指許多屋主的房貸之前鎖定低利率水準，不因為利率上升令房貸負擔增加而賣房。這減少待售房屋數量而支撐房價，使大家感覺財富增加而支持消費。

薩默斯認為美國債息最近急漲的一半原因，是投資人意識到美國強勁成長下必須保持經濟平衡，讓處於所謂中立水準的Fed基準利率，不管經濟強勁或放緩成長，目前都必須往上調整。債息上升代表債價下跌。

薩默斯指出，引發美債賣壓另一主因是債市供需失衡。2023年度聯邦預算赤字可能倍增，逼迫財政部發行更多公債籌資。但日本等外國投資人因本國利率走高而降低美債需求。矽谷銀行倒閉後，也降低美國銀行業持有美債的意願。