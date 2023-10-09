天合光能因應美關稅政策 陸太陽能板業 擬赴越擴廠

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美國對中國太陽能產品課徵反傾銷稅，為防止中企「洗產地」，相關規範更擴及至部分中企的東南亞工廠。對此，中國太陽能電池板大廠天合光能馬不停蹄，擬斥資4億美元，前進於越南設立第三座工廠，預計於2025年投產，繞道向美國出口太陽能電池和模組。

A股上市的天合光能「十一」長假節前收盤報人民幣（下同）30.57元，上漲0.79％，該股年初至今累計下跌13.3％。

美國商務部於8月點名五家中國太陽能業者，指控其透過在越南、馬來西亞、泰國及柬埔寨等地為中國商品簡易加工，「洗產地」以規避美國關稅，天合光能的泰國廠亦名列其中。美國官方決議，將對輸入美國相關太陽能產品徵收最高稅率254％的懲罰性關稅，自2024年6月起生效。

路透引述消息人士透露，為應對關稅政策，目前在越南設有兩座工廠的天合光能，擬再投資4億美元設立第三座工廠，預計占地面積25公頃，並將於2025年投產。另有消息指出，天合光能可能在越南投資達6億美元。

中企規避美國關稅動作頻頻，引發美國官方關注。標普全球數據顯示，自越南、馬來西亞、泰國和柬埔寨等國出口的太陽能電池板，約占美國太陽能板供應的80％，其中，2023年第一季，越南更為美國進口太陽能板總量貢獻約三分之一。

天合光能8月公布，其在越南太原市的矽片工廠已開始運作，預估晶圓年產能為6.5GW，電池產能為4GW，組件產能為5GW；矽片廠則包括拉錠、機械加工、切片和矽處理等加工流程。公司表示，生產的晶圓將主要用於天合光能在越南和泰國的工廠生產電池和組件，包括公司對美國市場的供應。