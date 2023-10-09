防堵詐騙漏洞 國銀提四建議

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近5年詐騙財損金額與攔阻金額變化

根據刑事警察局統計，去年因詐欺犯罪導致國人財損金額約69.6億元，警方與金融機構成功攔阻詐騙金額約42億元，顯示警方與金融機構再盡力攔阻，也難跟上詐騙集團騙錢的速度，位居金流關鍵的國銀，對防詐可能的漏洞提出四大建議，包含斷金流、過路帳戶列名單、建立可疑帳戶查詢「hub」（中心）、恢復靜止戶管制等。

首先是斷金流，銀行主管表示，80％的詐騙金流在10分鐘內會被轉走，通常是很短時間內流竄在不同銀行，但銀行間通報還只是用最傳統的傳真。例如有民眾報案被詐騙，錢已匯到Ａ銀行帳戶，A銀行一查發現錢已轉到B銀行帳戶，A銀行要將報案單給B銀行只能用傳真，最後「可能傳真到了，錢已轉走了」。

建議建立能立即阻斷金流的機制，當一家銀行收到通報，立刻全面阻擋，主管機關曾提出擔憂，萬一擋了金流後發現「錯殺」怎麼辦，「就算錯殺並不是客戶的錢直接被沒收，還是有補救措施，總比讓詐騙集團金流通關來得好。」

其次是「過路帳戶」，現行銀行若沒有收到警方進一步通知，過路帳戶在48小時後就會被解除限制，可能在下一次的詐騙案中，又可見到B帳戶再度成為過路帳戶。銀行業者建議，過路帳戶也應列入可疑名單，且讓所有銀行都可查詢，「如果用更嚴謹方式鎖控過路帳戶，相信詐騙集團過不久，就會沒有帳戶可用。」

其三是建立可疑帳戶查詢「hub」。銀行業者說，曾向刑事警察局建議設立「hub」專門集中可疑名單，客戶到分行設定約定轉帳，且約轉綁定帳號是他行的帳號，銀行只要提供帳號給「hub」，就能知道客戶到分行綁定的這組帳號，是可疑還是不可疑，之後由各銀行自行判斷是否要對客戶進一步了解，確保客戶不會被騙。

最大難處是只能看到自家銀行情況，別家發生事無法得知，「行員最需要的是確認現在坐在面前的這位客戶，辦理約轉綁定的這組他行帳號，是不是有『事故』」，可能是曾為警示戶或疑似詐騙的過路帳戶等，讓行員更能說服客戶，不要設定約轉這組帳號。

其四是恢復「靜止戶」管制。銀行業者強調，以前靜止戶如果要重新被使用，客戶就要回臨櫃做身份認證，但2014年後靜止戶被取消，現在只有「久未往來戶」，就算是久未往來戶，ATM、網銀轉帳等能隨時使用，導致久未往來戶成為詐團最愛買的帳戶，建議可重啟靜止戶管控措施。