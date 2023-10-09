金控、銀行業登最大苦主 金融業前9月罰鍰近2億

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根據金管會統計，今年至9月底，銀行、保險、證券期貨業（含投信顧、上市櫃公司）總罰鍰1億9,596萬元，累積到8月底還年減2成，到9月底已接近去年同期，前九月以金控、銀行業罰鍰超過8,490萬元最多。

以金管會三大業務局開罰金額來看，銀行局至9月底開出有罰鍰的罰單共19張，金額共8,490萬元，雖件數較去年同期增加5件，但金額卻年減6.6％。銀行局表示，銀行違反個資法案件罰度較低，約開罰5萬元～60萬元不等，前九月20萬元以下罰鍰就有6件。

銀行、金控主要集中在單一家金控與旗下銀行。銀行局表示，今年前八月有較大的裁罰案，8月10日對金控與銀行違反公司治理重罰3,000萬元，5月30日也對同一家銀行因行員涉及協助詐團開罰2,000萬元、7月27日同一家銀行銀行也因理專挪用客戶款項開罰1,000萬元，今年對單一家金控與銀行累積開罰6,000萬元。

保險局前九月開出25張有罰鍰的罰單共5,060萬元，較去年件數砍半、金額減17％。保險局指出，去年保險業在招攬面缺失較多，今年明顯減少，前八月較大罰單僅有8月10日對一家金控下壽險因違反公司治理開罰1,000萬元。

前九月證期局對證券、期貨、投信業開出39張罰單，罰鍰2,354萬元，對上市櫃公司開出140張罰單、3,692萬元，等於共開罰179件、6,046萬元，件數、金額年增7％、26％。證期局說明，今年較大裁罰主要是券商，有兩家券商內控不佳被處份，也有部分上市櫃公司未依規定公告財報，因此罰鍰金額較高。

前九月金管會共開出223張罰單、1.9億元，今年預算目標為3.1億元，達成率約63％，若年底前沒有較大裁罰公布，預估今年罰鍰難超過3億元。