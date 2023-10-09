ETF熱賣 投信資產規模洗牌

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近三年投信境內外基金規模消長

ETF大熱賣，統計顯示近四年規模幾翻倍，使得投信業者資產管理大洗牌，元大投信躍居第一大投信，第二大是收益成長熱銷的安聯投信，至於蟬聯多年的第一大資產管理公司聯博投信退到第三名。

根據投資投顧公會、碁石智庫的最新統計，截至2023年8月底止，境內基金規模達6兆元，其中有超過5成的53.3％均是ETF，因此2019年底規模1.7兆元的ETF，到今年8月底已增加至3.2兆元，近四年期間規模成長率高達92％。

除ETF資產規模大增外，今年來資金持續湧入ETF，根據集保基金資訊觀測站最新數據統計，今年截至8月底止，境內外基金申購達3.96兆元，雖然仍以主動式基金申購1.95兆元居冠，但檔數不如主動基金十分之一的ETF，今年申購金額卻已逾兆元的1.07兆元，並創歷史同期申購新高紀錄。

碁石智庫負責人陳如鈊表示，境內基金規模在2019年8月首度超越境外基金後並持續創新高，至今年8月底規模達6兆元，較2019年底的4兆元增加2兆元、成長50.3％；但境外基金規模3.8兆，較2019年只增加0.2億元或5.5％，顯見ETF吸走市場上大部分資金。

以境內外基金規模前十大投信業者來看，在不到四年期間，以元大投信規模增加最多、達6,780億元，成長率123％；國泰投信規模也增加3,854億元，比較2019年底時才3,856億元，規模幾近翻倍；近年來強推ETF的中信投信，排名快速前進，不但擠入前十名，8月底新排名更前進至第八名；復華投信今年因推出復華台灣科技優息ETF，也讓規模大進補，主要因這檔ETF是首檔台股月配息ETF，就因為是投資人最愛的「月配」，掛牌近四個月規模突破800億元，且還在持續長胖中，更讓復華投信穩居前十大之列。