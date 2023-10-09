靠ETF翻身 外資投信加入戰局

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ETF投資持續增溫，愈來愈多投信靠ETF翻身，就連外資投信也加入戰局，原本外資投信只有大華銀投信發行一檔ETF，野村投信也將在10月16日推出其第一檔ETF，未來是否有更多外資投信投入值得觀察。

根據集保結算所資料統計，至今年9月底止，ETF總投資人數達753.74萬人，再度創歷史新高，前三大發行投信為元大、國泰、富邦投信等。碁石智庫負責人陳如鈊表示，就前十大投信的ETF占其規模比重來看，以富邦投信87.2％最高，次為元大投信的82.9％，中信投信有79％、國泰投信為78％、群益投信68％及復華投信43.8％。

陳如鈊認為，目前ETF發行投信多為本土投信，外資投信中目前只有大華銀投信發行一檔ETF，另野村投信也即將加入戰局，10月16日募集台灣創新科技50 ETF，預期應該會刺激更多外資投信投入ETF市場，因為不參與就吃不到這大餅。

以大華銀投信大華優利高填息30ETF為例，信投顧公會資料顯示，該基金8月底規模規模是3.38億元，但到10月6日時，已突破30億元，才短短一個多月時間，規模已10倍增加，不難看出高息ETF的吸金功力。投信業者指出，可能因這檔ETF在6月除息後，僅10天就填息的表現，讓投資人印象深刻，所以在9月公布配息後，資金再大量湧入，人數至10月6日近1.9萬人。

外資投信推出的第一檔ETF有不錯開端，野村投信也將在10月跟進，其他外資投信未來是否規劃也發行ETF？大部份外資投信暫表示「目前沒有這計劃」或「觀望中」。外資投信主管私下強調，並不是想發行ETF就可以馬上進行，ETF和主動式基金的後台行政業務不一樣，需要有專人處理，尤其在國外團隊沒有發行ETF經驗時，還需要更多時間做評估。