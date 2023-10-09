移工賣帳戶趨勢上升 國銀警戒

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詐騙集團囂張，警方更發現有不少民眾「賣帳戶賺錢」，尤其是據點多的大型民營銀行，或已幫詐騙集團設定好約定轉帳等交易設定的帳戶，在市場上的價碼更高達35萬元以上，國銀也發現，近期外籍移工賣帳戶的情況增加許多，因此對移工的帳戶交易更提高警戒。

銀行業者表示，觀察二、三年前的警示戶，在開戶1個月內就變成警示戶的比率很高，因此近年各銀行加強KYC（了解你的客戶）、對開戶進行嚴加管控後就比較少，現在的警示戶約7成以上，是開戶1年以上的舊帳戶，且很多是所謂的「久未往來戶」。

市場上有三類型的帳戶價碼最高，一是久未往來戶，二是賣據點較多的大型銀行帳戶，三是已在賣帳戶前到銀行辦好約定轉帳，存摺、印章都已準備好的，要價最貴。銀行業者透露，若是中小型銀行帳戶，一般只能賣約5萬元～10萬元，但大型銀行可賣到30萬元，甚至已設好約定轉帳的可叫價到35萬元以上。

國銀指出，近期移工賣帳戶的情況有大增的情況，「最近聽到很多是移工在賣，回國前就順便賣掉，錢就直接帶回家了，也抓不到」。因此銀行內部近期對移工在行內開設的帳戶會特別監測，正常情況下，移工的帳戶多是每個月有固定薪資進帳，如果突然有大筆資金進來，就會趕緊啟動警示。

洗防法今年6月已公布增訂第15條之2「賣簿罪」，但銀行業者認為，訂得太寬鬆，「只要5年內不要賣超過3個帳戶，是不會被起訴的，所以有人缺錢時賣一、二個帳戶，頂多被警察訓誡一下，這是很不合理的地方」。

根據金管會統計，近年被金融機構列為警示戶的戶數飆升，至6月底已突破10萬戶，年增2.6萬戶或34％，創下史上新高。