屋頂僅以支柱架太陽能板 免房屋稅

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國發會訂出2050淨零碳排路徑，為響應政府能源政策，許多民眾會在住家屋頂或平台，裝設太陽能光電板取電販售或自用，稅務機關表示，如果只以支柱直接支撐太陽能光電板，沒有其他建材鋪蓋，免徵房屋稅。

針對民眾裝設太陽能板的稅務規定，新竹市稅務局說明，房屋稅是以附著於土地的房屋，及增加該房屋使用價值的建築物為課徵對象，違章房屋也不例外，所以搭建具有頂蓋、樑柱或牆壁的棚架，皆屬可增加房屋使用價值的建築物，應併同房屋核課房屋稅。

不過，如果只是單純架設支柱及太陽能光電板，也沒有鋪設其他頂蓋及作其他用途使用，也就是單純吸收太陽光線並轉為電能的機器設備，有別於一般棚架，不屬於房屋稅課徵範圍，就不會增加房屋稅額。

稅務局提醒民眾，裝設太陽能光電板時，如有以建材鋪設頂蓋或設有門窗及牆壁等情形，應於建造完成日起30日內，向房屋所在地的稅捐稽徵機關申報，以免經查獲補稅及處罰。

另外，自助洗車場也有類似的限制，彰化縣地方稅務局提醒，如果這類棚架，只是單純的鋪設遮陽網，和具有頂蓋的建材浪板不同，且無法完全遮陽避雨，就不在房屋稅的課稅範圍之內；反之，以浪板區隔車位的自助洗車場，就需要課徵房屋稅。

除了以浪板區隔車位的自助洗車場需要課徵房屋稅，民眾若在土地上興建收容貓狗的房屋，甚至是飼養鴿子的鴿舍，同樣需要繳納房屋稅。