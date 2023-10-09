直播營業額達起徵點 要辦稅籍登記

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網路直播因為沒有實體店面，且能及時與觀眾互動，吸引不少人投入，不過財政部北區國稅局就提醒，當月銷售貨物或勞務達起徵點者，就要向居住或戶籍所在的國稅局辦理稅籍登記；如另設實體店面銷售貨物或勞務，依營業稅法規定，同樣要在開始營業前辦理稅籍登記。

直播成本相當低，網路上因而出現許多唱歌、跳舞或帶貨的直播主，直播主為吸引民眾關注，會融合唱歌跳舞與遊戲等直播活動，與民眾做最佳的雙向互動，也可在任何時間、地點進行銷售，加上完整的金流、物流，使得直播方式銷售產品愈來愈夯。

國稅局指出，如果直播主僅透過網路銷售貨物或勞務，並沒有實體店面，在當月銷售貨物或勞務達起徵點者，應即向住（居）所或戶籍所在國稅局辦理稅籍登記，其中銷售貨物的起徵點為新台幣8萬元、銷售勞務為4萬元。

如果直播主在直播之餘，另外開設實體店面銷售貨物或勞務，依加值型及非加值型營業稅法第28條規定，要在開始營業前，向營業地址所在地國稅局辦理稅籍登記。

國稅局舉例，甲君經營水晶手飾等相關商品零售，除在實體店面展示產品外，也會在臉書直播銷售水晶相關產品，本身擁有數萬名粉絲。

之後國稅局因而查獲，甲君在2022年3月至2023年3月間，短漏報銷售額合計超過4,100萬元，除補徵營業稅額200多萬元外，並依營業稅法第45條、第51條第1項第1款及稅捐稽徵法第44條規定，擇一從重處罰鍰100萬餘元。

國稅局呼籲，直播主如有應辦理稅籍登記的情形，並在未經檢舉，及未經稽徵機關或財政部指定的調查人員進行調查前，自行補報漏繳稅款及利息的話，即可免罰。