百貨搶進駐 彰化房價攀揚

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彰化縣四個大型商場開發計畫

彰化縣是輪胎、自行車等傳產上市櫃企業的生產重鎮，數十年來催生許多億萬富豪、消費實力堅強，估計大台中百貨市場約有2成、每年逾百億業績來自彰化人的貢獻。

百貨零售業者看準彰化是全台第一大縣、擁有125萬人口消費力，繼中友百貨插旗彰化市之後，鹿港鎮、員林市相繼有大型商場規劃中，建商早已搶先卡位推案、帶動區域房市應聲上揚，其中鹿港房價年漲幅高達3成。

彰化首座大型百貨商場－中友百貨，預計2026年開幕，中友進駐效應提前引爆周邊建案，受惠最多的是位在中友彰化店正前方的德鑫「世紀官邸」，兩年前進場創下一個月完銷紀錄，最高成交單價逼近4字頭。

此外，位在彰化火車站前商圈的喬友大樓即將浴火重生，挑戰彰化縣第一高樓，未來將規劃結合商場、住宅的住商綜合大樓，加上彰化火車站的鐵路高架、捷運延伸等交通題材持續延燒，讓中正路、金馬路成為彰化新案熱區，包括坤聯富「中正富貴」去年已完銷，最高成交單價衝上每坪39.4萬元。

強攻金馬路商圈的還有「君品大謙」、櫻花「金馬之櫻」；其中，新案「君品大謙」19筆成交案全數站上4字頭，最高單價來到46.3萬元，創區域單價新高，單價已經不輸台中市南區、烏日高鐵特區。

而彰化第二座百貨商場將落腳於鹿港轉運站整體開發案，未來將成為集結客運車站、星級飯店、商場、美食街、影城的複合式交通轉運設施，由帝寶集團與台中星享道酒店共同投資興建，預計明年動工。富旺搶進鹿港推出造鎮大案「艾美莊園」，將鹿港華廈行情從去年的均價24.06萬元，推向今年的31.52萬元，年漲幅逾3成。

不讓北彰化專美於前，南彰化核心的員林市，近期舉辦員林火車站都更招商案，開發土地面積2.7公頃，未來可規劃複合式商場、影城、商辦等商用不動產，是台鐵中部面積最大的開發案。

此外，彰南地區因中科二林園區、田中高鐵站利多加持，彰化縣府推動串聯產業、都心的交通建設，包括打通員林與二林的「台76線二林芳苑延伸線」將於2026年完工，屆時員林到二林僅需20分鐘；彰化高鐵與台鐵共構的田中支線預計2029年完工，建構南彰化運輸網絡，發展後勢可期。

看好南彰化前景的建商不在少數，如長虹建設位在員林火車站商圈的大樓新案「長虹天際」，預計第四季公開，已備受區域購屋族高度關注；北斗鎮住宅大樓新案「北斗之星」，則衝出每坪35萬元區域新高價。