台中百貨業餅愈做愈大 周年慶績昂

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台中百貨四雄－新光三越、大遠百、中友、廣三SOGO，今年前三季業績出爐，平均年增約7％～8％，並未受到三井lalaport購物中心4月起加入市場影響，凸顯大台中百貨市場大餅愈做愈大！百貨四雄目前全力搶攻周年慶逾百億商機，衝刺第四季業績，其中全台百貨「店王」新光三越台中店周年慶首日更締造7.2億元業績，創歷年周慶之最！

中台灣百貨周年慶促銷戰火從9月下旬就已開打，最後登場的新光三越台中店周年慶，推出消費滿額即贈Skm Points點數，扣點數可兌換贈品與參加巴黎來回機票抽獎。新光三越台中店長許宜敬表示，整檔周年慶業績目標挑戰49億元，年增1％，今年營收目標衝破250億元的歷史佳績可期！

值得一提的是，新光三越台中店周慶首日正好台中放颱風假，當天無風無雨，民眾紛紛趁機前往消費，造成七期百貨商圈周邊大塞車，新光三越台中店周慶首日業績預達7.2億元創新高。

受惠百貨零售業疫後消費力大爆發，新光三越台中店前三季營收達170億元、年增約8％，全台「店后」台中大遠百前三季業績也達165億元、年增8％，雙雄業績均創同期新高。

台中大遠百店長藍卓成表示，大遠百周年慶9月21日搶先登場，整檔業績目標43.5億元，在高端精品買氣噴發加持下，首波促銷檔期業績年增約3％，推升前三季業績來到165億元。

中友百貨今年前三季業績61.61億元、年增7％。中友百貨表示，中友購物節整檔業績目標挑戰17.2億元，估年增3.5％。廣三SOGO百貨前三季業績40.36億元、年增7.35％，正在進行中的周年慶促銷業績目標挑戰19.7億元、年增4％。