啟碁智邦智易 Q3營收登峰

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全球網通建設商機持續釋出，美、英、歐盟等國家及地區預計未來五年～十年投入800億美元擴大網通基礎建設，國內網通廠近年來營運明顯受惠，包括啟碁、智邦、智易等網通廠今年第三季營收同步創下歷史新高，第四季在庫存去化可望進入尾聲下，單季營收也可望持穩。

以營收表現來看，今年以來台灣電子產業多數因消費性電子需求疲弱，使得業績相較去年下滑，但網通廠在各國擴大網路基建下，今年以來營運仍相對穩健，雖然第三季以來，網通廠仍感受到因景氣趨緩，下游也出現庫存去化壓力，然國內幾家主要網通大廠，包括啟碁、智邦、智易第三季營收均有亮眼表現。

其中，啟碁第三季營收292.09億元，不僅較上季成長9.7％，累計前三季營收也來到811.03億元，年成長22.58％，今年全年營收可望再創歷史新高。

智邦第三季營收224.26億元，較上季成長11.47％，也較去年同期增長8.97％，累計前三季營收622.32億元，較去年同期成長13.13％。

智易今年以來在歐洲及印度市場出貨持續暢旺之下，推升該公司營收下半年來持續走高，9月營收以48.52億元創單月歷史新高，第三季營收138.71億元，亦較上季成長14.28％，累計前三季營收370.3億元，年成長9.01％。

國內網通業者也指出，目前國內大廠主要的外銷市場重心大致以美國、歐盟為主，而新興市場則看好印度未來發展，其中，美國推出BEAD寬頻基礎建設計畫，目標建置後讓全美國都可以高速上網。

而歐盟則有Connecting Europe Facility（CEF）計畫提升光纖的覆蓋及上網速度，印度方面，則有BharatNet計畫推動光纖到戶提升印度通訊速度及品質，全球重要國家推動寬頻基礎建設下，有利台灣網通廠明年營運表現。