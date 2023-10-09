網通廠越南擴產 明年看旺

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網通廠在越南布局情況

全球主要國家積極擴充寬頻通訊基礎建設，台灣網通設備廠今年營運明顯受惠，為因應地緣政治變化，近幾年國內網通廠積極展開海外布局，越南更成為擴產重鎮，預計明年包括啟碁、智邦、智易以及正文在越南都有新產能陸續開出，在新產能效應推升下，將有助明年營運維持強勁表現。

啟碁近幾年積極進行全球產能布局，其中越南廠已於今年啟動新一期的擴建，預計明年第四季正式投產並發揮效益。啟碁今年營收可望首度挑戰千億元大關，明年新產能貢獻下，營運正向。

智邦原本以台灣及中國為生產重心，該公司因應全球新局，在產能分散風險考量下，2022年啟動海外建廠計畫，首度揮軍越南北部永福省的昇龍工業園區設廠，該公司越南廠已在今年第二季正式投產。

智易今年9月及第三季營收同創歷史新高，主要是網通產業傳統旺季效應仍將激勵出貨表現，而越南廠的出貨貢獻也是重要原因。智易越南廠共分三期，第一期已於2022年量產、二期則在2023第二季開始投產，今年底越南廠區和中國大陸昆山廠區的產能比重可能來到四比六，可看出越南將是該公司未來主要布局的重點。

正文生產據點位於中國大陸、台灣、越南與捷克，產能最大的越南仍持續擴張當中，目前產能比重達到約6成的水準，相較於2022年底的4成增加幅度相當大，越南已可說是正文生產製造的主力。