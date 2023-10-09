淨零轉型踢鐵板 電動機車前七月銷量倒退嚕

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機車大廠今年大打割喉戰搶市，讓燃油機車捲土重來。交通部統計，今年前七月與去年同期比較，電動機車掛牌數不增反減，燃油機車卻大幅成長，與政府推動2030年電動機車占比達35％，及2040年電動車市售達100％的進程背道而馳，顯示燃油車仍是機車族最愛，淨零轉型也遇到瓶頸。

機車大廠光陽與三陽近期紛紛以價格戰，力推「國民車」搶攻市場，儘管電動車Gogoro與中華車eMOVING也相繼推出新款，但比較去年和今年汽機車市場發現，燃油運具的成長情形均超越電車，其中電動機車甚至呈現下降情形。

交通部統計，去年7月至8月領牌數，電動汽車2,329輛、汽油汽車5萬113輛、電動機車1萬5,173輛、汽油機車11萬7,379輛；今年同期電動汽車3,371輛、汽油汽車5萬2,208輛、電動機車1萬3,574輛、汽油機車13萬8,792輛。

比較去年來四大項目增減情形，電動汽車增加1,042輛，數量較汽油汽車增加的2,095輛還少。相對的，電動機車減少1,599輛，汽油機車反而成長2萬1,413輛，顯示燃油汽機車受市場歡迎的程度，仍高於電動汽機車。

此外，電動汽車因為基期非常低，今年前八月掛牌數較去年同期增加約94.5％，增加8,020輛，相反的，燃油汽車同步成長9.5％，增加車數約1.8萬輛，電動汽車根本追不上。

為達到2050淨零轉型目標，國發會針對家庭代步用的電動汽機車，訂出2030年新售電動車要達30％、電動機車35％的目標，最終到2040年時，電動車與電動機車市售比都要達到100％，力拚2040年新售車款不再有燃油車。

不僅如此，行政院副院長鄭文燦也說，電動汽機車是台灣下一個兆元產業，台灣機車密度在全世界名列前茅，高達1,400萬輛，台灣更要利用這樣的條件，發展綠色運具為主的城市運輸。

不過，從民眾購車的喜好來看，目前燃油車仍是首要選項，讓政府淨零轉型政策踢到鐵板。據了解，民眾購買電動機車意願下降的原因，除了售價，就是費率較高。目前經濟部已朝擴大電動機車補助方案努力，但除了購車補助，電動車費率是否優惠，恐也是民眾購車的主要考量。