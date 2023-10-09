前光寶大掌櫃 林群成生技新興教主

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林群小檔案

從2016年獲艾威群聘任擔任美時董事長，前光寶大掌櫃林群就與生技產業結下不解之緣！2020年底他入股台睿、創立宜蘊醫療集團，2023年投資全福，這三個投資案，讓他一改過去扮演專業經理人的角色，轉升為企業主，兼負勝敗榮損的重責大任。

除了掌舵生醫公司外，2022年第三季全球股市大跌時，他結合航運、壽險業和創投大咖，成立規模15億元的安富一號基金，最近則又開始募資30億元規模的安富二號基金；總計短短三年內，他已投資超過十家公司，加計台睿、全福等，吸金已逾70億元，投資領域已從癌症、突破性新藥延伸至生殖醫學、AI智慧醫療、基因編輯和細胞治療，在在都讓他成為生技產業的新興教主。

由於有資金的奧援，台睿、全福不僅市值翻了好幾倍，新藥臨床進度也加速，並成為興櫃新藥股的新寵，不知羨煞多少新創公司！

林群說，電子業的未來成長力道有限，但生技業卻有無限的想像空間，光是一個癌症治療的方式就日新月異；近20年來大分子藥物興起，大家認為小分子藥物可能面臨瓶頸了，但ADC（抗體藥物複合物）興起，毒殺性強的小分子藥物就重生了；另外，像基因編輯、細胞治療和AI智慧醫療的興起，都為產業創造新的高峰，只要標的選對，且通過臨床驗證上市後，一個藥物就可賣20年，創新醫材至少也有10年的好景，相對電子業的競爭和淘汰率，生技業下非常迷人的產業。

不過，他也坦誠，生技業的風險也高，價值也很難評鑑；他自己看新藥公司主要看三件事，一、團隊：是不是有經驗，包括大藥廠任職經驗、曾做出新藥的紀錄。二、產品線是不是夠齊全：台灣很多只有一、二個藥的公司，但新藥常常一翻兩瞪眼，產品線夠齊全才能走得長遠。三、變現性：是否已經登興櫃或上市櫃，想出場才容易。

他以全福和台睿為例指出，台睿總經理簡督憲專長為藥物動力學、已成功讓十幾個藥上市；資深副總朱伊文在癌症領域，兩位都在國外大藥廠歷練過；全福創辦人簡海珊，曾在賽諾菲、嬌生及杜邦擔任主管，參與過五個新藥的臨床試驗及產品上市申請。

全福最早是做登革熱的開發，但後來發現有東南亞團隊做得更好，很快就壯土斷腕停掉產品線。這種決策魄力與反應速度，是很多生技公司做不到的！

此外，國內生技公司普遍存在的問題，就是只有一個新藥就可以開一家公司，就可以掛牌，因為產品線太薄弱，臨床遇到因難時就很難抉擇，只能苦撐。

反觀台睿，即使敗血症新藥數據未達標，但「西寧特」之硒注射針劑已成功取證在台上市，開發中六項新藥涵蓋早/中/長期開發階段，兼具利基及市場平衡，其中全世界第一個可抑制類管道形成，用於治療神經內分泌腫瘤的CVM-1118，已經收案近尾聲，預計年底完成收案，明年中數據出爐，已有多家藥廠表達合作興趣，最慢明年底敲定國際授權。

另外，全福在放棄登革熱新藥後，簡海珊就選擇乾眼症的新藥市場，她以全福獨創的胜肽平台技術，選擇只需14天就可以知道有沒有療效的乾眼症市場，這個選題可以看出全福團隊的眼光。

全福治療乾眼症新藥BRM421三期臨床，規劃收案732人，目前已超過500人，預計年底前完成，並可得到初步結果，明年3、4月解盲。目前已有超過20家藥廠表達授權興趣，預計數據出爐後可望拍板。

而已取得孤兒藥資格治療神經營養性角膜炎新藥BRM424，該適應症為非常罕見疾病，預計執行的二期臨床收案不易，因此會增設十個收案中心，並規劃兩年收50名受試者。