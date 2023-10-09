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林群出生在優渥的環境，全盛時期，他的祖父、祖母、外祖父、外祖母家族的的事業領域，囊括基隆所有最賺錢的產業，掌握基隆經濟命脈，從委託行、遠洋漁船、服飾、煤礦、碼頭、糧食、大豆等，無所不包。

林群祖父經營的是委託行，大伯在日據時代是珠算六段，二伯曾經去參加上海全國運動拳擊比賽拿到拳王，因為長得非常的高大，當年基隆碼頭的標案幾乎都是他們家拿下；祖母姓江，哥哥江義隆，百年歷史的「江義隆童飾」就是他創立的！江家也經營瓷器代理和遠洋漁業，

林群的外公是陳家，經營的是糧食和大豆的生意，有錢又有勢；外婆則是早年全台首富杜萬全的姑媽，由於杜萬全父母過世的早，而由姑媽一手帶大，感情非常的深厚，小時候林群每周和舅舅（杜萬全）一起吃飯。

由於祖父母和外祖父母都是有錢人，林群小時候家裡就有佣人和司機，父親和他的堂兄弟輩加起來就有70多個人。因為委託行都是林家開的，小孩子從小就要幫忙去委託行看店，成年後家族就會給一間委託行和一個房子。

林群的爸爸叫林水明，排行老四，是林家最會讀書的小孩，生性浪漫，不喜歡接受家族的安排經營委託行，他的決定也改變了林群兄弟的一生，沒有接受家族的安排固守基隆，也沒有經歷過後來委託行等事業的沒落和產業的洗牌。

林水明曾經留學日本、瑞士、法國，拿到比較文學博士學位，精通八國語言，受杜萬全之託，曾經擔任過國賓飯店的總經理。

也許是家族基因的特質，林群除了會讀書，拿到芝加哥大學MBA 、麻省理工學院電機與電腦碩士學位外，也很會經營人脈，對理財投資也很有眼光，是台灣少數同時擁有證券研究、投資銀行、企業經營及策略顧問經驗的專業經理人，他說自己所有的CXO都做過，從CEO（執行長）、COO（營運長或策略長）、CHO（人資長）到CFO（財務長）。

由於資歷太完整，且出身於淳樸的基隆，家族事業的多元，也讓林群的適應力很強，從科技、外資金融到生技產業，幾乎都是無縫接軌，是非常接地氣的豪門子弟！