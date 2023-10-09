海外股票基金 美股基金最賺

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投信發行各類海外股票基金今年來表現

觀察今年來各類型海外股票基金表現，就平均表現來看，以美國股票型基金表現最佳，平均上漲近19.45％，陸股相關基金表現則最為落後，大中華基金今年來平均下跌8.9％、A股基金平均下挫7.98％，表現最差。

今年以來國內投信發行的各類海外市場股票基金的表現以美股基金表現最佳，其次為單一國家股票型基金，其中以印度股票型基金表現最為出色，另外，歐洲股票型基金平均報酬率也有1成。其他亞洲股票型與新興市場股票、陸股基金表現則相對失色。

投信業者分析指出，美股基金今年以來表現出色，主要是因為今年來在升息頻次不若去年頻繁，市場預期升息循環邁向尾聲，以及美國經濟仍具韌性，且在AI題材帶動科技股反彈下，基金表現受惠。至於陸股相關基金表現最為落後，主要受到經濟復甦緩慢，加上今年來大陸地產業風險事件干擾，股市表現承壓，相關基金持續去年的弱勢格局。

群益美國新創亮點基金經理人向思穎表示，雖然在市場持續臆測聯準會政策動向下，股市表現仍受牽動，不過升息循環靠向尾聲方向不變，若通膨持續改善，搭配美國經濟基本面持穩，企業獲利也可望逐季改善下，對於股市表現仍相對有利。在產業布局方面，持續看好AI相關之半導體與軟體股，此外，鑒於IRA促使EV相關供應鏈移轉到美國，以及半導體強勁需求促進建廠需求，工業類股之表現亦可持續留意。

PGIM保德信中國品牌基金經理人許智洋指出，十一連假被官媒稱為「超級黃金周」，官方預測無論是國內外旅遊人數均會超出「五一假期」的五倍，然而目前大陸經濟仍未完全走出困境，假期間的消費數據仍待之後檢視。但從經濟數據來看，中國國家統計局公布8月工業利潤年增17.2％，扭轉過去五個月的下降趨勢，也是自去年下半以來首次正成長。7月政治局會議之後，8、9月房地產、資本市場刺激政策陸續出台，政策底部浮現。

許智洋認為，目前滬深300股債收益差位於兩倍標準差的極端位置，市場情緒底部特徵較為明顯，然而在市場信心尚未完全修復之前，政策仍為決定盤勢的主要力量，只是政策鬆綁效果需時間才能傳導至實體經濟，未來尚需觀察高頻數據的走勢和變化。