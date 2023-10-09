AI點火 台股基金後市俏

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台股基金各類型平均表現

今年來主動型台股基金交出漂亮成績單，表現最差的上櫃股票型基金都有超過2成、勝過大盤的績效；其他類型更締造超過4成的佳績。展望後市，投信法人普遍看好AI長線趨勢，預期台股在基本面具支撐以及選舉行情發酵下，將重回長多格局。

群益創新科技基金經理人黃俊斌表示，目前美國升息循環仍保留政策觀望的空間且料將維持比原先預期更久的資金緊縮環境，在市場持續關注未來政策動向之下，波動風險仍須留意。台股方面，在消化AI財報結果及籌碼沉澱後，可望延續多頭發展，股市第四季有機會伴隨基本面上攻，此外，半導體庫存去化已經告一段落，由於生成式AI需求大幅成長，也將推升AI伺服器相關的需求成長，帶動相關的晶片、散熱、封裝、組裝需求都大幅增加，中長期仍有助半導體業復甦。

PGIM保德信新世紀基金經理人廖炳焜指出，AI Server已於9月開始出貨，而製造業也有機會在年底前重新迎接新一波庫存回補週期，雖然短期盤勢可能受美債殖利率攀升和美元指數上揚影響，出現震盪走勢，然而就基本面來說，台股第四季獲利年增率轉正預期不變，同時大陸刺激政策效果可望逐步展現，2024年企業獲利年增率有機會擴大，支撐台股重回長多格局。台股第四季在產業旺季、作帳行情、消費旺季等利多激勵下，上漲機率達9成，電子指數平均漲幅在三大指數表現居冠，選舉行情又逐步發酵，搭配AI產業大趨勢爆發，需求極具想像空間，有利台股表現。

中信投信則指出，儘管美國聯準會在9月會議未升息，但市場預估年底會再度升息，壓抑市場信心。中信成長高股息ETF基金經理人張圭慧說，第四季將迎接台股利多卡位行情，半導體訂單持續暢旺助攻下，加上電子新品銷貨旺季可期，選舉行情啟動搭配業績作夢行情，都對盤勢有正面效果，目前正是布局台股ETF的好時機，不僅可望享受台股向上反彈動能，亦能參加半導體、電子零組件、電腦及週邊設備等族群高成長階段。