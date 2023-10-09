柏瑞：信心回升 資金續流入特別股

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美國經濟數據保持韌性、美國經濟軟著陸可能性預期提高，但受到美國財政部加大發債規模影響，美國10年期公債殖利率走升，同時特別股信用利差擴大，8月份特別股指數收跌。柏瑞投信表示，長期美債的殖利率已來到高檔區間、市場多預期升息循環接近尾聲，隨著市場信心逐步回升，資金8月份持續回流整體特別股市場，顯示特別股仍具長期投資吸引力。

柏瑞投信2023年8月「洞悉特別股」報告指出，美國通膨持續放緩、升息循環接近尾聲、8月份新訂單指數及生產指標皆呈現反彈，經濟學家近期上修對美國第三季經濟成長的預期。儘管美國10年期公債殖利率維持在4％上方，使得特別股殖利率持續高檔震盪，且大幅高於五年均值，但以特別股平均投資等級信用評等而言，評價面依然具投資吸引力。

柏瑞特別股息收益基金經理人馬治雲表示，8月份特別股價格較為波動，主要受到美債殖利率走高影響，惟自去年10月以來價格仍呈現緩步上升和底部墊高的走勢。此外，觀察特別股的資金流向，整體趨勢自今年3月以來呈現流出緩和、而流進增加的跡象，反映投資人預期聯準會升息已近尾聲、市場信心逐漸回升當中。

為了提供投資人更靈活的資產配置選擇，柏瑞投信表示，在現有的新台幣、美元、人民幣和澳幣外，柏瑞特別股息收益基金已新增南非幣級別，滿足投資人多元幣別的理財需求，如欲申購可洽詢本基金銷售機構國泰世華銀行，相關申購費用與細節請詳見公開說明書。

在投組配置上，柏瑞特別股息收益基金經理人馬治雲指出，團隊認為美元利率風險將逐漸緩和，存續期間（利率敏感度）的操作中期目標將朝向中性水準，截至8月底，投組發行人信用評等以投資等級為主，占整體部位近9成。