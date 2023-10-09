Panasonic冷暖空調 1機聰明3享

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Panasonic冷暖空調1機聰明3享，1享冬暖夏涼舒適溫度，透過全室循環氣流讓冷暖房效率更高；2享省電超有感，採用六大節能技術，讓全系列省電提前超越2025年國家一級標準；還有3享健康好空氣，擁有日本最新100倍nanoe™健康科技，開機主動全室淨化，有效抑制病毒及去除PM2.5，關機後還能全機防霉，藉由風扇持續運轉並釋放nanoe™，吹乾機內濕氣並透過回風氣流讓機內達到防霉效果，讓每次開機、關機都能隨時提供乾淨好空氣。

此外，針對台灣高濕氣候，Panasonic空調防霉再進化，推出業界首創24小時防霉監控，於待機時自動偵測環境溫濕度，當濕度超過60％且室溫達到10度以上連續12小時，機內會主動釋放nanoeX並送風乾燥20分鐘，抑制機內黴菌滋生；讓您不需擔心因長時間未使用而造成機內發霉的問題，時刻享受新鮮好空氣。

在明年春節來臨前，如果你也有新屋裝潢、舊家翻修的需求，不妨把握機會選購Panasonic空調，即日起至2024年1月31日前，購買Panasonic空調指定冷暖機種，現金回饋最高8,000元，再享政府汰舊換新節能補助及貨物稅減免，最高省12,000元。

即刻擁有3重享受，Panasonic為顧客守護美好呼吸。顧客商談中心專線：0800-098-800、官網：http://panasonic.com.tw及全台28家直營服務中心，提供專業快速優質服務。