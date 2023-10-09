響應白晝之夜 晶華提供專車接駁

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

全球性的城市夜間藝術節「白晝之夜Nuit Blanche」已於10月7日傍晚6點於台北市信義區登場、進行連續12個小時的藝術展演。為響應此一大型的城市行銷活動，台北晶華酒店推出「白晝『義』文假期」住房專案，提供活動當晚8點至9點30分的「栢麗廳晚餐，買一送一」優惠，以及「晶華白晝專車」接駁服務，房客可以於享用美食後，搭乘專車前往展區自由參觀，回到酒店後還有足夠的補眠時光。專案兩人成行、周六入住每房10,800元起，並享每房5,800元起的續住優惠價，以及高鐵車票7折起加購優惠。

源自於2002年的法國、白晝之夜是以跨夜舉行、推廣公共藝術、以及免費參加為活動特點，期望透過藝術喚醒群眾的城市空間自主權。

今年邁入第八年的台北白晝之夜以「起義吧！」為主題，並以信義區為舞台，規劃出「國父紀念館、台北市議會、台北市政府」三大展區、聚焦於「國際視野、藝術公園、自由街頭、占領府會、一夜影展、議題響應」六大主題，邀請民眾傍晚時分走上信義街頭，探索潮流創作結合在地文化迸發出的九大亮點作品，以藝術的角度重新認識都市空間。

2023台北白晝之夜主題「起義吧！」，不僅代表地理位置上的信義區，更邀請每一位民眾，透過藝術行動向世界傳達自己的態度。這場活動將成為一個匯聚不同藝術領域的交流之地，無論是藝術愛好者、文化探索者，還是家庭遊客，都能在這場盛大的藝術活動中找到滿足。