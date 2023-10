新聞提要■幾個孩子恰恰好?雖然大多數美國民眾認為兩到三個,但理想豐滿、現實骨感,美國實際生育率卻低於該數字!

精句選粹■What do you think is the ideal number of children for a family to have? Most Americans say the answer is two to three children, even as actual birthrates drop lower than that.

一個家庭要有幾個孩子最理想?這個問題儘管見仁見智,但根據將近90年來的多項調查結果都指出,絕大部分美國人認為兩到三個孩子恰恰好,即使實際生育率低於該數字。

疫情期間 陷嬰兒荒

美國生育率近年來已經跌破能讓長期人口數量不變的2.1替代生育率。自2007到2009年經濟衰退以來,生育率不斷下滑。即使在新冠疫情期間美國同樣也陷入嬰兒荒。在此背景下,多數美國民眾仍堅持兩到三個孩子的理想家庭規模,實在令人感到驚訝。

有趣的是當實際生育率節節走低之際,希望有三個或更多孩子的民眾比例卻反而攀升。

約翰霍普金斯大學人口學家吉姆米爾(Alison Gemmill)認為:「整體來說,外界對於理想家庭規模仍有相對較高的期許。」

在1990年代中期,約有三分之一美國人認為完美家庭應該有三個或更多孩子。之後認同該想法的受訪者比重就逐漸升高。雖然疫情後曾短暫下降,不過根據芝加哥大學進行的美國社會調查(General Social Survey)發現,堅持該想法的比例在2022年又回升到44%。

同時間,認為兩個孩子恰恰好的民眾比重則從1998年的62%下降到2022年的51.7%。平均而言,理想家庭規模為2.5個孩子,略高於1990年代,但在50年的時間內相對變化不大。

自1936年來,民意調查機構蓋洛普就偶而對於問題進行訪調,初期民眾理想的家庭規模為3.6個孩子,然而該想法在1960年代發生重大轉變。

不過有人提出解釋,認為當時調查曾提供「隨您所願」的選項,該措詞模糊不清,導致受訪者回答無法準確反映他們的看法,也讓調查結果因而出現誤差。

不過可確定的是,認為理想家庭規模是沒有孩子的人則是少之又少。德州大學研究人員納格爾(Amanda Nagle)認為,持有如此看法,通常是那些認為氣候變遷處於「極端」危險的人,不過這樣的人占整體人口比重微乎其微。

研究者還對預期生育率做了調查,然而據約翰霍普金斯大學的吉姆米爾和南卡羅來納大學的哈特內特(Caroline Sten Hartnett)的民調發現,在2013到2017年,預期生育率下降到了2.16,至於2006年到2010年則為2.26。換言之,人們的理想家庭規模與個人打算要的家庭規模,兩者差距正不斷擴大。

生活壓力 降低生育意願

該落差其實透露出兩項值得深思的問題。一是民眾為何無法實現他們理想的家庭規模。許多千禧世代可能都有類似經驗,在大學畢業後踏入職場的幾年時間,可能面臨要先償還學貸的壓力、之後立業成家又對大環境感到不安,而對生小孩躊躇不決。等到最後決定要有下一代時,又發現可能已經時不我予等。

二是如何協助民眾實現他們的家庭目標。雖然有些人認為這項討論可能枯燥無味,不過在過程中卻有助於澄清當前的生育政策,是否真讓民眾有能力過上他們想過的生活。