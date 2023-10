新聞提要■NFL美式足球賽季已在9月正式開打,不過早在之前美國運動博弈公司的投注大戰就已打的如火如荼。

精句選粹■The National Football League season kicks off Thursday, but the battle for gamblers has already begun among sports-betting companies.

美國運彩商機大戰提前開打!FanDuel和DraftKings等運動博弈公司,都把NFL視為是說服球迷拿出手機下注的最大機會,有些公司甚至還提高獎勵,藉此吸引球迷投注。

誘人獎金招攬玩家

例如FanDuel針對NFL賽季推出一項新的活動,只要玩家進行註冊、並下注5美元,就可贏取200美元的獎金,該金額比去年多出50美元。此外它還與YouTube達成協議,若在9月18日前下注5美元,不論是新舊玩家就可得到100美元的折扣。至於如果是YouTube電視訂閱者,周日NFL門票最便宜只要349美元就可購得。

FanDuel商業長拉芬斯柏格(Mike Raffensperger)相當看好今年NFL帶來的商機,他說:「事實上,今年可能迎來有史以來,即使不是最有競爭力,但也可能是最具競爭力之一的賽季。」

進入該市場不久的體育商品業者Fanatics,對至少下注50美元的新玩家,給予價值150美元信用的球隊商品、像是球衣等。DraftKings為新玩家提供200美元的註冊獎金,就如同去年一樣。

FanDuel和DraftKings兩大運動博弈公司目前正在爭奪該市場的龍頭地位。新進業者ESPN Bet及Fanatics更為該市場帶來新的競爭。ESPN Bet是迪士尼與Penn娛樂公司攜手合夥的公司。

DraftKings執行長羅賓斯(Jason Robins)在8月與華爾街分析師的電話中提到,這是一年最重要的時刻。他指出,該公司積極吸引NFL下注客戶轉向籃球和棒球賽季的進展,超出了預期。

儘管這些業者目前藉由提供誘人獎金措施以吸引玩家下注,不過在歷經五年、斥資數億美元進行行銷後,如今也面臨投資者要求實現獲利的壓力。

DraftKings在上一季表示,在它營運的數州當中,已經取得35%的市占,這也創下2020年以來的最高紀錄。該公司營運長謝爾曼(Stephanie Sherman)指出,市場行銷經費將會繼續專注在吸引更多新玩家加入,包括用於賭注的獎金等。DraftKings則希望透過高品質的體驗來留住玩家。

兩大業者獲利漸入佳境

今年8月,DraftKings宣布了其首個獲利季度,並把全年調整後的利息、稅收、折舊和攤銷前盈利(EBITDA)虧損預測區間進行縮減。DraftKings表示,截至6月30日的季度,調整後EBITDA約為7,300萬美元,預計全年虧損約在1.9億~2.2億美元之間。

母公司為Flutter Entertainment的FanDuel,今年上半調整後的EBITDA為1億美元。它預計到年底EBITDA將擴大到1.2億~2.4億美元之間,至於淨收益將介於45億~49億美元。FanDuel在最近一季的市場占比為47%。

Fanatics在今年推出新的應用程式,成為最新加入運動博弈大戰中的業者,它在最近收購了博弈公司PointsBet在美國的資產。對於它加入這場激戰的首個NFL賽季,Fanatics除了在11個州提供下注活動,此外在其它州則將藉由應用程式讓Fanatics能在過渡期間以PointsBet品牌進行營運。

Fanatics聲稱藉由提供更多獎金,能讓它從約1億名客戶的數據庫中,培養一群忠實玩家。它還補充將投資10億美元建立運動博弈的專門業務。