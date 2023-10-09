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新聞提要■NFL美式足球賽季已在9月正式開打，不過早在之前美國運動博弈公司的投注大戰就已打的如火如荼。

精句選粹■The National Football League season kicks off Thursday, but the battle for gamblers has already begun among sports-betting companies.

美國運彩商機大戰提前開打！FanDuel和DraftKings等運動博弈公司，都把NFL視為是說服球迷拿出手機下注的最大機會，有些公司甚至還提高獎勵，藉此吸引球迷投注。

誘人獎金招攬玩家

例如FanDuel針對NFL賽季推出一項新的活動，只要玩家進行註冊、並下注5美元，就可贏取200美元的獎金，該金額比去年多出50美元。此外它還與YouTube達成協議，若在9月18日前下注5美元，不論是新舊玩家就可得到100美元的折扣。至於如果是YouTube電視訂閱者，周日NFL門票最便宜只要349美元就可購得。

FanDuel商業長拉芬斯柏格（Mike Raffensperger）相當看好今年NFL帶來的商機，他說：「事實上，今年可能迎來有史以來，即使不是最有競爭力，但也可能是最具競爭力之一的賽季。」

進入該市場不久的體育商品業者Fanatics，對至少下注50美元的新玩家，給予價值150美元信用的球隊商品、像是球衣等。DraftKings為新玩家提供200美元的註冊獎金，就如同去年一樣。

FanDuel和DraftKings兩大運動博弈公司目前正在爭奪該市場的龍頭地位。新進業者ESPN Bet及Fanatics更為該市場帶來新的競爭。ESPN Bet是迪士尼與Penn娛樂公司攜手合夥的公司。

DraftKings執行長羅賓斯（Jason Robins）在8月與華爾街分析師的電話中提到，這是一年最重要的時刻。他指出，該公司積極吸引NFL下注客戶轉向籃球和棒球賽季的進展，超出了預期。

儘管這些業者目前藉由提供誘人獎金措施以吸引玩家下注，不過在歷經五年、斥資數億美元進行行銷後，如今也面臨投資者要求實現獲利的壓力。

DraftKings在上一季表示，在它營運的數州當中，已經取得35％的市占，這也創下2020年以來的最高紀錄。該公司營運長謝爾曼（Stephanie Sherman）指出，市場行銷經費將會繼續專注在吸引更多新玩家加入，包括用於賭注的獎金等。DraftKings則希望透過高品質的體驗來留住玩家。

兩大業者獲利漸入佳境

今年8月，DraftKings宣布了其首個獲利季度，並把全年調整後的利息、稅收、折舊和攤銷前盈利（EBITDA）虧損預測區間進行縮減。DraftKings表示，截至6月30日的季度，調整後EBITDA約為7,300萬美元，預計全年虧損約在1.9億～2.2億美元之間。

母公司為Flutter Entertainment的FanDuel，今年上半調整後的EBITDA為1億美元。它預計到年底EBITDA將擴大到1.2億～2.4億美元之間，至於淨收益將介於45億～49億美元。FanDuel在最近一季的市場占比為47％。

Fanatics在今年推出新的應用程式，成為最新加入運動博弈大戰中的業者，它在最近收購了博弈公司PointsBet在美國的資產。對於它加入這場激戰的首個NFL賽季，Fanatics除了在11個州提供下注活動，此外在其它州則將藉由應用程式讓Fanatics能在過渡期間以PointsBet品牌進行營運。

Fanatics聲稱藉由提供更多獎金，能讓它從約1億名客戶的數據庫中，培養一群忠實玩家。它還補充將投資10億美元建立運動博弈的專門業務。