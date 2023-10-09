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新聞提要■查爾斯三世還是王儲時不討民眾歡心，但繼位後民意支持度意外地高，即便哈利王子大揭王室瘡疤，民間仍傾向保留君主制。

精句選粹■King Charles III proves unexpectedly popular during first year of reign.

英王查爾斯三世（Charles III）一年前繼位，備受愛戴的已故女王伊莉莎白二世光環太強大，形象原本就不討喜的查爾斯被認為難以企及，加上遷居美國的哈利王子大爆祕辛，恐大傷英國王室人氣。

支持度高於備位時期

豈料查爾斯三世即位將滿周年做的民調，出現令人意外的結果，他的支持度出乎意料地高。根據民調機構「輿觀」（YouGov）8月底做的調查，62％英國人對查爾斯三世持正面評價，雖比伊莉莎白二世國葬時的70％左右下滑，卻遠高於他備位時的支持度。調查也顯示，約75％英國人傾向保留君主制，多年來只要問及此問題，大致維持這個比例。

哈利王子與妻子梅根移居美國後，又出書又拍紀錄片大爆家醜，毀滅性爆料重創英國王室聲望。白金漢宮冷處理不做回應，社會大眾對王室醜聞逐漸冷感，英國小報也力挺英王，將砲口對準哈利。

查爾斯登基前，家臣擔心這位未來的國王會插手政事。查爾斯長達70年的王儲生涯，不吝對很多議題發表意見，包括他最關注的環境保護，外界憂心他即位後，破壞英國王室長期保持政治中立的傳統，損及王室名聲。

查爾斯還有其他包袱，他是英國史上即位年紀最大的君王；成為王后的第二任妻子卡蜜拉，背負害已故黛妃婚姻破裂的小三罵名，長久以來不得人心；次子哈利和媳婦梅根出走自立門戶，王室出現裂痕。

對於種種質疑，查爾斯聲稱自己會尊重母親伊莉莎白二世遺留的資產，一再訴求他對子女的愛，承諾不會破壞現狀。

他在登基為王後首次發表演說提到，「我承擔新的責任後，生活當然會改變。」王室幕僚強調查爾斯繼位後，過去參與各式運動的作風將轉趨低調，他會號召其他人解決迫切的社會問題，不會自己出面處理。

倫敦國王學院憲法專家博格達諾（Vernon Bogdanor）指出，「有人擔心查爾斯會是熱中政治社會運動的君主，他不是那樣的人。沒有消息就是好消息。」

《君王雜誌》（Majesty Magazine）編輯席薇德（Ingrid Seward）表示，有別於母親伊莉莎白二世與子民保持距離，查爾斯會和民眾熱情擁抱握手，還有說有笑，「我想自他母親過世後，他身段放軟像一般人。」

不受高齡影響 頻訪鄰國

伊莉莎白二世生前顧慮年事已高，自2015年起就沒再安排出訪海外行程。但11月就要滿75歲的查爾斯，積極履行外交義務，今年3月前往德國進行登基後首次國是訪問，修補英國脫歐後與歐洲鄰國失和的關係，原本3月也要出訪法國，因當地爆發反年金改革示威而延期，終於在9月下旬成行。

但查爾斯三世宣稱要推動的王室精簡計畫仍無下文，截至今年3月底的12個月，因皇家宮殿大幅翻修，王室支出多出5％達1.075億英鎊。不過英國王室生財有道，拜皇家離岸風電資產獲利豐厚之賜，皇家財產局（Crown Estate）一年可增加10億英鎊盈餘。