新聞提要■查爾斯三世還是王儲時不討民眾歡心,但繼位後民意支持度意外地高,即便哈利王子大揭王室瘡疤,民間仍傾向保留君主制。

精句選粹■King Charles III proves unexpectedly popular during first year of reign.

英王查爾斯三世(Charles III)一年前繼位,備受愛戴的已故女王伊莉莎白二世光環太強大,形象原本就不討喜的查爾斯被認為難以企及,加上遷居美國的哈利王子大爆祕辛,恐大傷英國王室人氣。

支持度高於備位時期

豈料查爾斯三世即位將滿周年做的民調,出現令人意外的結果,他的支持度出乎意料地高。根據民調機構「輿觀」(YouGov)8月底做的調查,62%英國人對查爾斯三世持正面評價,雖比伊莉莎白二世國葬時的70%左右下滑,卻遠高於他備位時的支持度。調查也顯示,約75%英國人傾向保留君主制,多年來只要問及此問題,大致維持這個比例。

哈利王子與妻子梅根移居美國後,又出書又拍紀錄片大爆家醜,毀滅性爆料重創英國王室聲望。白金漢宮冷處理不做回應,社會大眾對王室醜聞逐漸冷感,英國小報也力挺英王,將砲口對準哈利。

查爾斯登基前,家臣擔心這位未來的國王會插手政事。查爾斯長達70年的王儲生涯,不吝對很多議題發表意見,包括他最關注的環境保護,外界憂心他即位後,破壞英國王室長期保持政治中立的傳統,損及王室名聲。

查爾斯還有其他包袱,他是英國史上即位年紀最大的君王;成為王后的第二任妻子卡蜜拉,背負害已故黛妃婚姻破裂的小三罵名,長久以來不得人心;次子哈利和媳婦梅根出走自立門戶,王室出現裂痕。

對於種種質疑,查爾斯聲稱自己會尊重母親伊莉莎白二世遺留的資產,一再訴求他對子女的愛,承諾不會破壞現狀。

他在登基為王後首次發表演說提到,「我承擔新的責任後,生活當然會改變。」王室幕僚強調查爾斯繼位後,過去參與各式運動的作風將轉趨低調,他會號召其他人解決迫切的社會問題,不會自己出面處理。

倫敦國王學院憲法專家博格達諾(Vernon Bogdanor)指出,「有人擔心查爾斯會是熱中政治社會運動的君主,他不是那樣的人。沒有消息就是好消息。」

《君王雜誌》(Majesty Magazine)編輯席薇德(Ingrid Seward)表示,有別於母親伊莉莎白二世與子民保持距離,查爾斯會和民眾熱情擁抱握手,還有說有笑,「我想自他母親過世後,他身段放軟像一般人。」

不受高齡影響 頻訪鄰國

伊莉莎白二世生前顧慮年事已高,自2015年起就沒再安排出訪海外行程。但11月就要滿75歲的查爾斯,積極履行外交義務,今年3月前往德國進行登基後首次國是訪問,修補英國脫歐後與歐洲鄰國失和的關係,原本3月也要出訪法國,因當地爆發反年金改革示威而延期,終於在9月下旬成行。

但查爾斯三世宣稱要推動的王室精簡計畫仍無下文,截至今年3月底的12個月,因皇家宮殿大幅翻修,王室支出多出5%達1.075億英鎊。不過英國王室生財有道,拜皇家離岸風電資產獲利豐厚之賜,皇家財產局(Crown Estate)一年可增加10億英鎊盈餘。