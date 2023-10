新聞提要■氣候變遷影響法國葡萄的生長環境,評論家表示,部分香檳的味道已經與以往大不相同。

精句選粹■Europe’s soaring temperatures and increasingly volatile weather are sparking fears that France’s Champagne region could become unsuitable for its production.

氣候變遷改變了法國香檳地區葡萄的生長環境,葡萄酒評論家發現,部分香檳已經不是記憶中的味道。

法國唯有香檳地區產出的氣泡葡萄酒,才可以冠上「香檳」之名,然而近年歐洲的氣溫不斷飆高,而且氣候變化日益激烈,外界開始擔憂香檳地區可能不再適合生產香檳。

根據法國香檳公會數據顯示,去年香檳地區共出貨3.25億瓶香檳,銷售額首度突破60億歐元(約66億美元),美國、英國和日本為其最大市場。儘管去年銷售創下佳績,且香檳地區的葡萄農和酒莊對業務前景充滿信心,但法國香檳公會對今年的展望卻抱持審慎態度。

香檳區的氣候狀況牽動香檳產業的未來,酒莊得適應外在環境變化,才能在市場生存,而且香檳的味道可能因為氣候影響再也不同。

標普全球(S&P Global Sustainable1)在報告預測,2050年代前,香檳地區因乾旱引發的實體風險(physical risks)幾乎呈三倍成長,將成為葡萄園的重大問題。

標普的報告以1至100給予各地區評分,100代表將面臨最嚴峻的風險。報告顯示,2050年代前,香檳地區的乾旱風險由目前的16激增至43,如果當前的氣候政策沒有任何改變,2090年代前的數據將翻揚一倍至88。

香檳地區 乾旱風險激增

雪上加霜的是,乾旱並不是唯一影響產量的因素。全球氣候變得愈來愈極端,野火、洪水和寒霜近幾年更加頻繁出現,皆不利農作物生長。即便葡萄能在極端天氣下生存,氣候狀況可能改變葡萄的生長,並造成損害。

英國葡萄酒零售商Grape Britannia創辦人霍森(Matt Hodgson)表示,如果葡萄受到過於強烈的紫外線照射,就會如同人類曬傷一樣,基本上會損害葡萄的風味。此外,過高的溫度也會改變葡萄的酸度,而酸度決定香檳的清爽感。

國際品牌意識到氣候變遷對業務的巨大衝擊。法國LVMH集團旗下葡萄酒和烈酒事業酩悅軒尼詩(Moet Hennessy)的永續長薩默(Sandrine Sommer)表示,氣候變遷對公司所有產區造成各種不同程度的影響。「我們比以往更努力適應環境變化。」

國際品牌出現危機意識

泰廷爵香檳(Champagne Taittinger)發言人薩拉辛(Claire Sarazin)說:「20年前收成季節通常在9月底至10月初,現在香檳酒莊在8月底至9月初採收葡萄。」

氣溫變化讓香檳變得更甜。薩拉辛表示,陽光充足基本上讓果汁帶有更多糖分,因此不需要再額外加糖。到目前為止,這並不是什麼問題,但還是需要留意。

氣候變遷也改變了香檳的味道。評論家表示,部分香檳的味道和以前截然不同。香檳評論家休森(Tom Hewson)指出,就味道而言,多了很多成熟的特性,讓香檳更接近其他葡萄酒,也變得更透明。

葡萄酒評審暨評論家阿特金斯(Susy Atkins)同樣注意到近幾十年來香檳的味道改變。從業30年的阿特金斯表示,「我已經注意到一些細微變化,擁有50年品酒經驗的其他評論家指出,風味明顯變得更濃郁。」

