新聞提要■非洲在能源方面投資不足,原因除了許多國家債務沉重無力負擔外,民間則基於缺乏監管等理由不敢冒然投資。

國際能源總署(IEA)與非洲開發銀行(AfDB)9月初共同發布報告示警,若非洲大陸想實現自己設定的能源與氣候目標,那在2030年前必須將能源投資規模增加1倍。但高昂的成本嚇跑不少投資人,導致非洲豐沛的潔淨能源與關鍵礦產資源未能獲得妥善開發。

IEA執行董事畢洛(Fatih Birol)在報告裡指出:「非洲國家擁有龐大的能源潛力,包括可觀質量的再生能源。但這些蘊藏大部分未被開發,若不提高投資的話,它們將維持未開發狀態。」

IEA表示,非洲日照充足、擁有全球最佳太陽能資源,同時具備發展水電與風電項目的絕佳潛力,勢必能為能源轉型做出貢獻。非洲鉑金儲量占全球8成、鈷儲量占一半、錳儲量占4成,這些金屬是電動車電池與觸媒轉換技術的關鍵原料。

隨著中國大陸成為非洲最大貿易夥伴與第四大投資國,西方國家在非洲的影響力逐年下滑。IEA表示,大陸對於非洲的投資大多集中於能源領域,而中國再生能源技術維持領先,令其在資助非洲再生能源計畫方面可能扮演更重要角色。

肯亞總統魯托(William Ruto)在該報告序言裡寫道:「非洲能源投資不足。我們必須採取積極舉措,未來十年內將能源投資倍增,特別是潔淨能源方面。」

風險太高 民間投資縮手

該報告指出,到了2030年時,非洲能源需求的年度支出須從目前的900億美元倍增至2,000億美元,其中三分之二須投入於潔淨能源項目。非洲能源支出過去五年來不斷下滑,不僅化石燃料投資減少,再生能源投資也停滯不前。

非洲僅占全球能源支出的3%比重,原因除了許多非洲國家背負沉重債務無力負擔外,民間單位基於國家體系脆弱、缺乏監管與政治風險等考量也不願貿然出手投資。

報告指出,這些因素推高投資成本,導致許多非洲能源項目更難推動,即便非洲當地資源充足、風力或太陽能技術成熟。

IEA表示,非洲大型再生能源項目的資本成本足足是先進國家與大陸的3倍。對於農村地區至關重要的小型項目,成本甚至更高。

需靠優惠融資當誘因

而這凸顯優惠融資的重要性。換言之,國際開發銀行等貸款機構必須提供更優惠條件給開發中國家,例如更低利率或更長還款期限等。

IEA預估,如果沒有這類援助的話,非洲僅有一半的電網項目具備商業可行性,而大多數乾淨烹飪(Clean Cooking,意指使用低污染燃料進行烹飪)項目將無法成立。

非洲人口占全球的2成,但能源項目投資過少,導致非洲大部分地區缺乏基本電力或乾淨烹飪燃料。非洲目前約6億人無電可用,近10億人無法取得乾淨烹飪燃料。

事實上,每年僅需250億美元支出,便能為所有非洲人提供基本電力與乾淨烹飪燃料。這相當於歐洲國家在俄烏戰事爆發後安裝一個液化天然氣接收站的成本。