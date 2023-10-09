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新聞提要■少子化、低生育率，韓國各大學醫學院兒科成為醫學系學生「避選」科系，也讓韓國各大醫院陷入兒科醫師極缺危機，全首爾只有兩所醫院設有兒科，「尋找兒科醫生」成為韓國年輕父母親的痛苦經驗。

精句選粹■More medical students are avoiding pediatrics as the years pass.

韓國各大醫院陷人了兒科醫師極缺的危機！「尋找兒科醫生」成為韓國年輕父母親的痛苦經驗。

2013年以來，韓國一直是全球出生率最低的國家，2022年的出生率再一次創下新低只有0.78。出生率年年降，兒科在韓國被視為是沒有前（錢）景、沒有未來的科系，也算是自然現象。

然而，令韓國年輕父母吃驚的數據是，依據韓國衛生福利部提供給國會的資料顯示，2023年在50家設有兒科的韓國大學附設醫學中心，首爾大學醫學中心是唯一一所兒科住院醫師全部註冊的醫學院，其中，有38所醫學中心沒有收到住院醫師的申請，顯然，兒科已成為醫學院醫學系學生避選的學科。

再依據首爾研究所的數據，2022年兒科醫院和診所的數量比2017年減少了12.5％，相對的精神病院和麻醉醫院的數量增加了76.8％，麻醉醫院增加了41.2％。在兒科醫生逐年減少下，韓國首都圈的醫院從2022年底開始，出現了停掉兒科的住院治療與夜間門診的現象。

這也導致韓國多數年輕父母一旦遇到孩子突然病痛的緊急狀況時，總是會因找不到兒科專科醫生而束手無策。今年初，一位年輕母親因為5歲的女兒從鞦韆上摔下、斷了手臂，結果女兒痛了兩個多小時，還是遍尋不著有兒科專科醫生的醫院，可以為她女兒醫治，而讓她感到吃驚的是，她是住在資源最豐富的首爾，而且還是首爾地區最為富足的江南，然而她不知道的是，全首爾也只有兩家醫院是有兒科的。

收入墊底 僅胸腔科1/4

找不到有兒科的醫院，固然與少子化、出生率年年降低有關，不過，在韓國更根本的原因是，兒科在所有醫療專科中，還是收入最少的，依據醫療保健和福利部的數據，2020年兒科醫生的年收入是所有醫療專科中最低的，約為1.088億韓元（約新台幣261萬元），與最高的胸腔科醫生的年收入4.584億韓元（約新台幣1,100萬元）相比，兒科的收入只有胸腔科四分之一。

所以，除非是有強烈的責任感與熱情，同樣都是醫生卻相對收入低，而且兒科面對的是更為脆弱的生命體，醫療風險更高於一般成人，自然就更不容易吸引人投入。

儘管韓國少子化現象因為出生率年年降低而非常嚴重，但是，並不意味著不需要兒科醫生，孩童生病了，還是需要看醫生，而兒科也是其他專科醫生所無法取代的。

政府提解方 治標不治本

所以，為了防止韓國未來孩童的醫療體系全面崩潰，韓國的執政黨—國民力量黨提出了「提高兒科醫療費」的方法，像是提高至5倍，或是依兒童的年齡給予不同的獎勵，例如，3歲以下兒童醫療費用依治療情形給予最高500％的獎勵；6歲以下兒童的醫療費增加70％等。

只是，這樣的提案，看來沒有那麼容易執行，因為韓國朝野政黨不同派系、社會輿論、醫學專家們爭相論述指出，無法解決根本問題，況且提高醫療費用、補貼的作法，不是變相排擠其他醫療部門的費用，就是會增加整體醫療費用，進而加重國家財政的負擔。

就因為兒科醫生極缺的問題，是一環扣一環，不單純只是少子化、也涉及醫療風險、資源的分配等複雜的難題，所以，解方是不會很快出現，看來韓國年輕父母恐怕得繼續「尋找兒科醫生」。