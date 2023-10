新聞提要■少子化、低生育率,韓國各大學醫學院兒科成為醫學系學生「避選」科系,也讓韓國各大醫院陷入兒科醫師極缺危機,全首爾只有兩所醫院設有兒科,「尋找兒科醫生」成為韓國年輕父母親的痛苦經驗。

精句選粹■More medical students are avoiding pediatrics as the years pass.

韓國各大醫院陷人了兒科醫師極缺的危機!「尋找兒科醫生」成為韓國年輕父母親的痛苦經驗。

2013年以來,韓國一直是全球出生率最低的國家,2022年的出生率再一次創下新低只有0.78。出生率年年降,兒科在韓國被視為是沒有前(錢)景、沒有未來的科系,也算是自然現象。

然而,令韓國年輕父母吃驚的數據是,依據韓國衛生福利部提供給國會的資料顯示,2023年在50家設有兒科的韓國大學附設醫學中心,首爾大學醫學中心是唯一一所兒科住院醫師全部註冊的醫學院,其中,有38所醫學中心沒有收到住院醫師的申請,顯然,兒科已成為醫學院醫學系學生避選的學科。

再依據首爾研究所的數據,2022年兒科醫院和診所的數量比2017年減少了12.5%,相對的精神病院和麻醉醫院的數量增加了76.8%,麻醉醫院增加了41.2%。在兒科醫生逐年減少下,韓國首都圈的醫院從2022年底開始,出現了停掉兒科的住院治療與夜間門診的現象。

這也導致韓國多數年輕父母一旦遇到孩子突然病痛的緊急狀況時,總是會因找不到兒科專科醫生而束手無策。今年初,一位年輕母親因為5歲的女兒從鞦韆上摔下、斷了手臂,結果女兒痛了兩個多小時,還是遍尋不著有兒科專科醫生的醫院,可以為她女兒醫治,而讓她感到吃驚的是,她是住在資源最豐富的首爾,而且還是首爾地區最為富足的江南,然而她不知道的是,全首爾也只有兩家醫院是有兒科的。

收入墊底 僅胸腔科1/4

找不到有兒科的醫院,固然與少子化、出生率年年降低有關,不過,在韓國更根本的原因是,兒科在所有醫療專科中,還是收入最少的,依據醫療保健和福利部的數據,2020年兒科醫生的年收入是所有醫療專科中最低的,約為1.088億韓元(約新台幣261萬元),與最高的胸腔科醫生的年收入4.584億韓元(約新台幣1,100萬元)相比,兒科的收入只有胸腔科四分之一。

所以,除非是有強烈的責任感與熱情,同樣都是醫生卻相對收入低,而且兒科面對的是更為脆弱的生命體,醫療風險更高於一般成人,自然就更不容易吸引人投入。

儘管韓國少子化現象因為出生率年年降低而非常嚴重,但是,並不意味著不需要兒科醫生,孩童生病了,還是需要看醫生,而兒科也是其他專科醫生所無法取代的。

政府提解方 治標不治本

所以,為了防止韓國未來孩童的醫療體系全面崩潰,韓國的執政黨—國民力量黨提出了「提高兒科醫療費」的方法,像是提高至5倍,或是依兒童的年齡給予不同的獎勵,例如,3歲以下兒童醫療費用依治療情形給予最高500%的獎勵;6歲以下兒童的醫療費增加70%等。

只是,這樣的提案,看來沒有那麼容易執行,因為韓國朝野政黨不同派系、社會輿論、醫學專家們爭相論述指出,無法解決根本問題,況且提高醫療費用、補貼的作法,不是變相排擠其他醫療部門的費用,就是會增加整體醫療費用,進而加重國家財政的負擔。

就因為兒科醫生極缺的問題,是一環扣一環,不單純只是少子化、也涉及醫療風險、資源的分配等複雜的難題,所以,解方是不會很快出現,看來韓國年輕父母恐怕得繼續「尋找兒科醫生」。