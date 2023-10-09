養羊養不出上市公司？

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養羊業者三大難題小檔案

新聞提要■大陸養豬、養雞業者都「養出」大公司，但養羊的企業是例外。陸股至今沒有一家肉羊養殖企業，港股上市公司上海梅林兼做牛羊肉和罐頭業務，但市值卻遠遜於養豬業龍頭牧原股份。

大陸是全球畜牧業重鎮，境內畜牧業市場規模超過人民幣（下同）10兆元。大陸畜牧業孕育不少產業巨頭，陸股已有十家生豬養殖企業、八家肉雞養殖企業，其中養豬業龍頭牧原股份市值超過2,000億元。然而，陸股至今卻沒有一家肉羊養殖企業。

陸媒讀懂財經報導，雖然肉羊養殖沒有「養出」大企業，但市場規模卻一點也不小，大陸羊肉市場規模超過4,500億元。大陸國家統計局數據顯示，羊肉始終保持穩定成長態勢，2022年境內羊肉產量年增2％。

在如此大的市場規模下，大陸肉羊養殖競爭格局卻極為分散。養羊業者－青青草原董事長路乃為指出，大陸羊產業現狀是90％的羊肉由放養戶提供。反觀其他養殖業，其供給主體多數從放養戶轉向大企業，例如以前70％以上的肉豬由散養戶提供，到如今70％以上的肉豬已由大企業提供。

肉羊養殖競爭分散也反映在出欄量數據上，2020年羊出欄量100隻以上的規模化養殖比重為43.1％，而同期出欄500頭以上豬養殖場出欄量占比達到57％。

對比羊肉與豬肉後發現，羊肉價格較高，但企業利潤較低。9月上旬，大陸羊肉價格每斤22.61元，同期豬肉價格每斤10.59元。但高售價並未帶來高利潤，多數情況下，養羊企業的年利潤率不到6％。反觀牧原股份在豬肉價格下跌的2022年淨利率仍達到11％，而當豬肉價格上漲時，該公司淨利率甚至超過50％。

養殖效率低 產能不穩定

羊肉價格高、利潤低主因是養殖效率低。與母豬全年發情不同，多數母羊具有季節性發情特徵，例如綿羊及山羊都是短日照季節性多次發情的動物，即均為夏末與秋季發情。

季節性發情特徵，導致各季節養殖成本變化不大，但羔羊出欄量卻極不均衡，企業需要在「旺季」時候賺進「淡季」錢，無疑擴大養羊企業規模化和穩定性營運的難度。大陸各地基本上都有工業化豬屠宰場，但羊屠宰場仍以小作坊為主，原因在於季節出欄量差別較大，造成產能利用不穩定。

值得注意的是，在企業發展過程中，產業鏈整合對企業做大至關重要，但是肉羊產業鏈整合程度並不高。

產業鏈整合程度不高

內蒙古自治區的興安盟和通遼，羔羊被賣到山東與河北育肥，育肥後再賣到新疆，商品需要經過5千公里運輸，經過十幾個環節才能抵達消費地。「萬里大運輸」反映出肉羊產業發展仍處於初級階段，產業鏈各環節間尚未打通。

肉羊養殖業難以整合，主要受到養殖模式影響。綜觀能達到規模化養殖畜牧業，大多具備集約化生產的特點，例如豬、雞都是在養殖場內進行「集中填鴨式養殖」。在集約化模式下，企業管理效率與出欄率都會大幅提高，支撐企業規模化發展後的產業整合。

然而肉羊養殖仍以放養為主，除非未來出現創新技術，否則放養為主模式很難改變。而放養不僅要求企業整合牧場，花費更多資金，最終整合難度遠大於集約化養殖企業。

報導指出，肉羊養殖效率低且呈現季節性特徵，限制企業規模化發展，放養模式又擴大企業整合產業難度。這兩道「枷鎖」限制下，養羊大市場、小公司特徵仍將長期存在。