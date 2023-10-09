外資逃走中！Q3大賣中國股票801億人民幣 招商銀行、平安保險遭提款

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中國清零政策的「後疫症」，讓外資大喊吃不消！繼今年第2季外資直接投資（FDI）暴減近9成、創下空前新低後，外資持續「逃走中」，《日經亞洲》最新數據指出，外資第3季大手筆拋售中國股票高達801億人民幣（約109億美元），創下2014年互聯互通機制啟動以來單季最大賣超紀錄。

招商銀行賣超76億人民幣 貴州茅台也難逃

中國經商環境惡化，《日經亞洲》調查顯示，第3季中國股市以「金融」與「個人消費」企業承受最大拋售壓力，招商銀行光是7、8月就被狂砍76億人民幣、平安保險Q3賣超金額也高達43億人民幣，就連高端白酒品牌貴州茅台也被提款15億人民幣。

上海美國商會9月中旬公布的調查指出，在325家受訪企業中，僅52%的公司對未來5年中國前景樂觀，創下1999年有調查以來的新低，較去年下滑3個百分點，更比2021年的78%下滑不少，甚至有4成的企業表態考慮將投資移出中國、或是轉往東南亞等其他地區，比去年增加6個百分點。

中國經商環境惡化 外資聞風先跑

隨著外商動態敲響警鐘，多家外媒也整理出中國面臨「外資逃走中」的幾大原因：

一、聯準會升息、美元強勢

聯準會升息循環尚未正式宣告終結，美元指數維持高檔，對亞洲匯市造成極大壓力，人民幣今年貶值幅度接近6%，在7.3關卡震盪，貶值幅度雖不如日圓與韓圜，但在亞幣中也是前5名，加上中國人行今年多次出手降息，讓美元與人民幣利差擴大，也導致資金持續流出。

二、消費復甦疲軟、房地產危機未解

相較起持續超過一年以上的美元壓力，專家多半認為外資第２季起的撤離潮，原因更可能來自中國內部，像是青年失業率攀升、民間消費力降級、以及房地產危機所導致的經濟危機，中國16~24歲人口失業率今年以來月月攀升，「蓋牌」前最後公布的6月失業率已經來到21.3%，較去年12月16.7%大幅攀升，創下史上新高。

民間消費力道疲弱也令人憂心，中國國家統計局的數據顯示，比起美國、歐洲、日韓等全球主要國家通膨率動輒超過3%、4%，中國居民消費價格指數明顯偏低，除了1月CPI一度超越2%，4月過後就長期低於0.5%，7月甚至出現-0.3%的負成長，即便8月小幅回正到0.1%，也同樣不如預期。

此外，經濟疲軟也讓房地產出現「供過於求」的情形，引爆2021年恒大危機以來的一連串房地產地雷，包括碧桂園、SOHO中國、中植系等，危機由房地產擴及金融產業，即便逼得官方出手「拆彈」，但從第3季外資賣超的企業多與個人信貸、房貸與房地產高曝險業務有關，顯見外資信心仍持續下滑。

三、投資環境惡化 中國又祭新版反間諜法

而美中科技戰開打以來，雙方你來我往的限制禁令，已經造成中國投資環境惡化，為了留住外資離場的腳步，中國官方在8月祭出24條意見以優化外資環境、吸引投資力度，但卻難敵7月推出的升級版「反間諜法」，尤其在日本野村、美國風險諮詢公司德安華都傳出高層遭到限制出境後，更加動搖外資圈信心。

中國PMI重返榮枯線之上 世銀卻下修中國GDP

不過，中國年末接連迎接長假與購物旺季，經濟數據已經出現回溫跡象，9月製造業PMI報50.2，連續4個月回升，同時也是4月以來首度重返榮枯線以上，非製造業PMI 51.7也優於預期，且21個行業中有11個行業超越榮枯線，較前月增加2個，凸顯景氣回溫範圍擴大。

但這能否挽回外資仍有待觀察，美國商務部長雷蒙多先前驚曝許多美企認為中國已經不適合投資、風險過大，世界銀行近日也點出房地產疲軟及鉅額債務持續影響中國經濟，因此將明年GDP預估由原先的4.8%降至4.4%，並警告亞太地區恐面臨50年來最差的經濟前景，即便中國聲稱正在努力放寬外資市場准入，但若根本問題沒有解決，恐怕仍難阻擋外資持續外流。