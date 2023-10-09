10／12海峽兩岸棋聚崑山 切磋棋藝

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

2023海峽兩岸大師象棋邀請賽將於10月12日至14日在崑山登場，這是兩岸象棋比賽首次以雙人組合做為比賽形式登場。中國象棋協會將邀請全國象棋男子冠軍共8名棋手，中華臺北象棋協會則選派8名高水準選手赴賽，這次的比賽除了讓兩岸的棋手可以相互交流、切磋棋藝之外，也希望藉由大型賽事讓更多民眾發掘崑山之美。

海峽兩岸大師象棋邀請賽由中國象棋協會、崑山旅遊度假區管理委員會主辦，比賽獎金豐厚，可獲得冠軍35萬新台幣（8萬人民幣）、亞軍22萬新台幣（5萬人民幣）、季軍13萬新台幣（3萬人民幣）、殿軍8.8萬新台幣（2萬人民幣），一共約80萬新台幣的獎金。由中華臺北象棋協會派出的8名選手，大都為7段以上高段棋手，其中洪旭增、馬正倫、蔡安爵更是2023亞洲盃象棋錦標賽選手代表，實力強勁。

崑山市位於歷史悠久、風景美不勝收的江蘇省，更曾在2010年前後，獲得「聯合國人居獎」、「國家生態園林城市」，2022年崑山全年完成地區生產總值5,006.7億元，成為大陸首個GDP突破5,000億元的縣級市，並連續18年位居大陸縣域GDP首位。為了將崑山打造成綠色之都，崑山市委、市政府努力推動生態建設工程「崑山之鏈」，將城鄉打造成利於觀光和發展的結構，城鄉一體，提供有利的基礎和條件，將崑山南北用步行、腳踏車、遊船等慢性路線連接在一起，無論是在崑山悠遊散步，又或者是騎著腳踏車穿梭在大街小巷，都是可以療癒心靈、放鬆身心的休閒活動。現在社會越來越多人追求大自然、崇尚健康生活，綠色生態不只是未來全球的經濟趨勢，更是能為未來子孫能做到的良善開始，崑山更是走在前端展望未來。

改革開放開啟了台崑合作之門，自1990年首家台資企業「順昌」紡織落戶崑山，引發了台資企業投資崑山的「葡萄串效應」，現今台崑合作早已跨越經貿領域，走向生活、文化、教育、醫療各個領域。海峽兩岸中秋燈會自2013年首次舉辦以來，為兩岸共敘同胞友情、共度傳統佳節提供了優質載體，崑山作為兩岸交流合作的積極探索者、踐行者，對台經貿合作、人文交流等領域融合發展的欣欣景象，已成為兩岸交流交往的精彩縮影。

象棋不只是競技比賽，還蘊含著豐富的文化內涵，不只是簡單的勝與負，下棋也被稱為「手談」，本質上也是一種交流的方式，有助於推動兩岸交流與合作。傳承永遠是亙古不變的主題，本次象棋賽事的舉辦，將作為文體盛事和重要契機，為兩岸交流與合作「車馬爭先」。未來，秉持「兩岸一家親 同下一盤棋」，將以品牌文體賽事為媒，鞏固提升台崑合作特色優勢，為深化兩岸人文交流、融合發展進行更多有益探索、作出更大貢獻。