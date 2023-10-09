黃仁勳分享人生哲學 不戴手錶更專注「當下」的事

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輝達執行長黃仁勳於矽谷向華人科技社群分享人生哲學，回憶起京都的一場旅行，他表示，深受一名老園丁耐心整理苔園的啟發，鼓勵年輕人專注把「當下工作」做到最好。

時隔14年，輝達（Nvidia）執行長黃仁勳7日再度出席華美半導體協會（CASPA）年會晚宴，擔任爐邊談話主講者，當聽聞現場有666人時，他幽默回應：「怎麼不是888人？」並多次以中文和台語和華人社群互動。

華美半導體協會成立於1991年，輝達合作夥伴美超微（Supermicro）的執行長梁見後、資深副總裁廖益賢亦現身年會。黃仁勳開場問候梁見後：「你食飽未？」並提及美超微和輝達同在1993年創立，今年都滿30年。

30年來，輝達從發展繪圖處理器（GPU）、CUDA繪圖晶片架構、到人工智慧（AI），其技術被廣泛應用，黃仁勳獨到的眼光、思維和管理風格備受推崇，難得現身在公眾場合，他也以自身經驗鼓勵華人。

被問到年輕人該如何應付瞬息萬變的環境，黃仁勳回憶起他與家人多年前的一場旅行，他緩緩說道，「一名京都的園丁讓我對生命有所領悟。」

那是一個夏天，黃仁勳與家人參觀京都苔寺，他記得，當時天氣炎熱潮濕、沒半點風，有一名老人家蹲著整理花園，「我看見他的竹簍幾乎是空的，只有3株壞死的苔癬」。老人家告訴黃仁勳他在寺廟工作已近30年。

黃仁勳納悶問道：「苔園如此之大，你的簍子和鑷子如此之小，你是如何照顧維護的呢？」老人家則回答他：「我有的是時間」。

這句話影響黃仁勳深遠，他告訴年輕人：「這也是我能給你們最好的職涯建議，大部分的時間，我很少追著事情跑，而是享受著我正在做的事」。

「我不需追求更多，但我渴望把當下的工作做到最好，認識我的人都知道，輝達沒有所謂的長期策略和計畫，我們想的都是，今天要做好什麼事？」黃仁勳說道。

他還透露，「很少人知道我有個習慣，就是我不戴手錶，原因是『現在』才是最重要的，我專注當下」。

黃仁勳也回顧職涯，提及自己從連鎖餐廳Denny's的一名洗碗工被晉升為服務生，後來到超微（AMD）和LSI Logic，他說自己熱愛每一份工作，甚至表示，「如果我還在Denny's，我現在也會是Denny's的執行長」。

他說，「如你們所知，我是科技界在執行長這個位子上待最久的人」。

全球知名科技公司創辦人，如微軟（Microsoft）的比爾蓋茲（Bill Gates），擔任該公司執行長25年，亞馬遜公司（Amazon）的貝佐斯（Jeff Bezos）為27年，庫克（Tim Cook）自2011年接任蘋果執行長至今12年。

黃仁勳告訴胸懷壯志的年輕專業人士，「我的建議聽起來或許有違一般人的策略，但這是個好的建議，你儘管每天持續學習，好的事情自會降臨」，他也直言，自己並非一個動作很快的人，卻是一個堅持不懈的人。

鼓勵逆向思維，黃仁勳提到，「當一名創新者，腦中不能一直想著競爭，因為既然是開創事物，代表市場上還沒有這項產品，那麼何來競爭」。

年會現場也有許多優秀學子，一名學生代表向黃仁勳提問關於領導人的特質，他則再次提到近期常說的「第一原理」（First principle），「我會經由一連串思考的過程來推論、進而做出決策，不會直接給答案」。

黃仁勳反思，每家公司都是由一群絕頂聰明的人所創立，但並非每個人都能成為領導者，「為何有些人能脫穎而出？」正當大家聚精會神等待他的見解時，他幽默回應，「這是作為華人的幸運之處，我們有長久吃苦耐勞的能力」，引發全場會心大笑。

他解說，「這種能耐就是恆毅力（Grit），是成功人士最重要特質之一」，談話尾聲，他望向學生說，「因此我祝福你，生命享有痛苦與磨難」。

這或許是句玩笑話，卻也呼應他中場談及自身信念時，語重心長所說的一段話，「打造新公司和發明新事物是要經歷大量磨難的，你必須真心熱愛它，感受到它帶給你的樂趣，否則太痛苦了」。