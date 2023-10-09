《產業》以色列遭突襲 觀光署敲定解約退費原則

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【時報記者林資傑台北報導】巴勒斯坦武裝組織對以色列發動攻擊，外交部調升以色列旅遊警示燈號。交通部觀光署表示，若旅客因行程有經過戰區欲解約，旅行社應將扣除必要費用後的餘額退還，若未經過戰區欲解約，旅行社除扣除必要費用外，可收取不超過5％補償費用後再退還。

巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）7日凌晨自加薩地區向以色列發動火箭攻擊，發射約100枚火箭。外交部同日發布最新警示，將以色列旅遊警示調升為「特別注意旅遊安全並檢討應否前往」的黃燈，巴基斯坦及阿富汗為「不宜前往，宜儘速離境」的紅燈。

交通部觀光署對此表示，8日後至客觀風險解除前，前往以色列行經加薩地區的旅行團，原則上請雙方協議延後。若旅客仍欲取消行程解約，依國外旅遊定型化契約第14條規定，旅行社應將扣除已代繳規費、或履約已支付全部必要費用後的餘款退還旅客。

至於前往以色列加薩地區以外景點區域，依國外旅遊定型化契約第15條規定，旅客在出發前可解約，旅行社除可扣除已代繳的行政規費及已付必要費用外，並可向旅客收取不超過5％的旅遊費用作為補償。

觀光署呼籲，請出團至以色列的旅行業者及領隊隨時注意旅客情況與安全，調整行程避開加薩地區附近區域，以維護旅客旅遊安全。旅客與旅行社間如因取消國外旅遊行程而衍生退費爭議，可檢具相關資料向品保協會申訴調處。